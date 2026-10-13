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Hupanje in razgrajanje med poročnim 'sprevodom': svatom 11.000 evrov kazni

Saint-Priest, 13. 10. 2026 16.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Poročno slavje na cesti

Svatje, ki so se udeležili poroke v predmestju Lyona, bodo ta dan gotovo še dolgo pomnili. Ne po izrvstni zabavi, temveč globah, ki so jih zaradi veseljačenja na cesti prejeli. Policija je skupini, ki jo je prevzelo slavnostno vzdušje, namreč izrekla zani v višini skoraj 11.000 evrov.

Svatom poročnega slavja, ki je konec septembra potekalo v francoskem mestu Saint-Priest, bo ta dan še dolgo ostal v spominu. Ne zaradi nepozabne zabave, temveč policijskega posredovanja, ki jih je precej udarilo po žepu.

Poročni 'sprevod' z vozili, med katerim so ovirali promet, glasno in neprestano moteče hupali ter se pri tem nagibali iz avtomobilov, jih bo stal (skupno) kar 10.945 evrov. Policija je ob tem namreč zabeležila 87 prekrškov, voznikom pa 'dodelila' še 242 kazenskih točk, poroča francoski regionalni časopis Ouest-France.

Informacijo je potrdil tudi tamkajšnji župan Gilles Gascon, ki je v objavi na Facebooku obsodil nesprejemljivo vedenje svatov. Poudaril je, da se je, takoj ko j ebil o incidentu obveščen, odzval ter zahteval posredovanje občinskih redarjev in policije. "Naj vas to opominja na eno zelo preprosto stvar: poroke so v Saint-Priestu dobrodošle, ni pa tukaj mesta za nespoštljivo ali nevarno vedenje," je dejal in se zahvalil policistom.

Župan je na svojem Facebook profilu objavil tudi kratek posnetek dogajanja, francoski mediji pa so ob tem zapisali, da je bil v primerjavi s kolegom iz Montpelliera pravzaprav še precej prizanesljiv.

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Podobno predrzno in neodgovorno so se v prometu aprila namreč obnašali svatje na poroki v mestu ob južni obali Francije, tamkajšnji župan Michaël Delafosse pa je ob njihovem razgrajanju poročni obred nato preprosto odpovedal.

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