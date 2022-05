Policija opisala, kako je izsledila pobeglega zapornika in paznico

Znane so nove podrobnosti o zgodbi zapornika in paznice, ki mu je pomagala pobegniti. Po poročanju policije v Indiani naj bi se dogovorila, da se bosta, če ju ujamejo, do zadnjega borila s strelnim orožjem. Kljub dogovoru jima načrt ni uspel; Vicky White se je namreč ustrelila, preden bi jo lahko aretirali, Casey White pa se je predal. Policija je opisala tudi, kako so ju izsledili.

38-letnega Caseyja Whita in 56-letno Vicky White so po 11-dnevnem lovu aretirali v ponedeljek, ko ju je policist s ceste zrinil v jarek. Casey se je po navedbah policije predal, Vikcy pa se je ustrelila, še preden bi jo lahko aretirali. Umrla je v bolnišnici. Šerif okrožja Vanderburgh Dave Wedding je v torek na tiskovni konferenci dejal, da je bil načrt za pobeg – če ga je par imel – pomanjkljiv. Pojasnil je, da so Caseyja po aretaciji več ur podrobno zasliševali. Med drugim naj bi dejal, da sta z Vicky mislila, da sta se odpeljala dovolj daleč, da bi se lahko za nekaj časa ustavila in ugotovila, kam želita.

icon-expand Šerif okrožja Vanderburgh Dave Wedding FOTO: AP

Vicky je zaporniku pomagala pobegniti iz zapora v Alabami, kjer je bila zaposlena dobrih 25 let. Kot poroča BBC, je bil dan, ko sta pobegnila, njen zadnji delovni dan pred upokojitvijo. Pred kratkim je tudi prodala svoj dom in kolegom zaupala, da namerava več časa preživeti na plaži.

Iz zapora sta zbežala v Tennessee, od tam pa čez Kentucky v Indiano. Oblasti verjamejo, da sta bila 58-letnica in 38-letnik v romantičnem razmerju. Kako so ju izsledili? Policija je ubežnika izsledila prejšnji teden, in sicer v mestu Evansville v Indiani, približno 430 kilometrov od zapora v Alabami. Našli so ju na podlagi prijave delavca v avtopralnici, ki je prijavil avtomobil, saj da je bil več dni parkiran na njegovi parceli. Na posnetkih nadzorne kamere so nato našli Caseyja, ki je stal ob tovornjaku, poroča BBC.

icon-expand Avtopralnica, pri kateri so opazili avtomobil ubežnikov FOTO: AP

Šerif Wedding je dejal, da se je po njihovih ugotovitvah par v mestu skrival skoraj teden dni. V ponedeljek so na parkirišču motela opazili kadilaka, ki naj bi bil povezan s parom. Kasneje so opazili Vicky z lasuljo, ko se je odjavila iz motela in prisedla v avto, ki ga je vozil Casey.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Policija je začela pregon, ki se je končal tako, da je policist s svojim vozilom trčil v njuno vozilo, to pa je posledično zdrsnilo v jarek in padlo na bok. V vozilu so našli več pištol, vključno s puško AR-15 kalibra 9 mm, pa tudi več lasulj in 29.000 dolarjev (okoli 27.500 evrov) gotovine.

icon-expand Avtovleka je odpeljala avtomobil, s katerim sta ubežnika zapeljala v jarek in se prevrnila. FOTO: AP