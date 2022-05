Policija po 12 letih objavila klic v sili pogrešane 24-letnice

Spolna delavka Shannan Gilbert je 1. maja 2010 iz doma svoje stranke poklicala reševalno službo, nato pa izginila. Med iskanjem 24-letnice so policisti na Long Islandu našli posmrtne ostanke 10 drugih oseb, med njimi so bile tudi pogrešane spolne delavke, zato so začeli sumiti, da je v zadevo vpleten serijski morilec.

Več kot leto dni po izginotju so našli še posmrtne ostanke Gilbertove in to manj kot 1000 metrov od mesta, kjer so jo nazadnje videli.