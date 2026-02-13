Policija po grožnjah policistu ustrelila moškega z nožem

Moškega, ki je bil večkrat ustreljen, so hospitalizirali in po nekaterih navedbah naj bi bil v resnem stanju. Pred tem naj bi z nožem grozil policistom, ki so bili sredi slovesnega prižiganja plamena na grobu neznanemu vojaku.

Eden od policistov na častni straži je utrpel lažje poškodbe od zamaha z nožem, nakar je drugi policist streljal na napadalca, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Napadalec naj bi bil že znan policiji.