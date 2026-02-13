Naslovnica
Tujina

Policija po grožnjah policistu ustrelila moškega z nožem

Pariz, 13. 02. 2026 21.01 pred 44 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA M.V.
Policija v Parizu ustrelila moškega z nožem

Policija je ustrelila moškega z nožem, ki naj bi grozil policistom ob Slavoloku zmage v Parizu. Preiskavo je prevzelo protiteroristično tožilstvo.

Moškega, ki je bil večkrat ustreljen, so hospitalizirali in po nekaterih navedbah naj bi bil v resnem stanju. Pred tem naj bi z nožem grozil policistom, ki so bili sredi slovesnega prižiganja plamena na grobu neznanemu vojaku.

Eden od policistov na častni straži je utrpel lažje poškodbe od zamaha z nožem, nakar je drugi policist streljal na napadalca, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Napadalec naj bi bil že znan policiji.

pariz policija napadalec nož

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
13. 02. 2026 21.53
Imena napadalca ni, ker ga ne znajo prebrati...
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
13. 02. 2026 21.43
ali pa mahniču v klet na trstenjakovo,bo že našel delo za take modele
Odgovori
-2
1 3
DAEMONIUM
13. 02. 2026 21.24
v Ljubljano naj ga pošljejo po možnosti na Metelkovi med skrajne levičarje
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
