Policija potrdila: najdeni ostanki v Amazoniji pripadajo novinarju

Kot poroča BBC , je policija potrdila, da posmrtni ostanki, ki so jih našli v Amazoniji, pripadajo Domu Phillipsu. Po izginotju Phillipsa in Pereire je policija aretirala dva osumljenca, in sicer brata Amarilda in Oseney da Costa de Oliveira. Vodja zvezne policije v brazilski zvezni državi Amazonas Eduardo Alexandre Fontes je novinarjem povedal, da je glavni osumljenec Amarildo podrobno pripovedoval o storjenem zločinu in navedel kraj, kjer naj bi zakopal trupli. Njegov brat pa je vseskozi zanikal kakršno koli vpletenost. Policija napoveduje dodatne aretacije, medtem ko motiv za umor še ni znan.

Poudarila je, da se sedaj začenja tudi iskanje pravice in izrazila upanje, da bodo preiskovalni organi izčrpali vse možnosti in čim prej prinesli dokončne odgovore o vseh pomembnih podrobnostih. Umora pa je označila za politični zločin, saj sta bila oba zagovornika človekovih pravic, zlasti pravih avtohtonih ljudstev.

Predsednik Brazilije Jair Bolsonaro, čigar vlada je bila v zadnjih dneh večkrat obtožena zavlačevanja preiskave, je bil v sredo deležen novih kritik, saj je dejal, da Phillipsa zaradi njegovega poročanja o regiji ljudje ne marajo. "Moral bi več kot podvojiti previdnostne ukrepe, ki jih je izvajal, a se je namesto tega odločil za izlet," je dodal.

Mnogi so njegove komentarje razumeli, kot da želi krivdo pripisati pogrešanim, saj je med preiskavo večkrat ponovil, da je bilo zelo nepremišljeno potovati v to regijo, ne da bi bili dovolj pripravljeni, tako fizično kot z orožjem. Njegove pripombe so sprožile ogorčenje po državi in svetu, poroča AFP.

Britanec Phillips je več kot desetletje živel v Braziliji in bil dolgoletni sodelavec časnika Guardian. Pripravljal je tudi knjigo o trajnostnem razvoju v Amazoniji. Brazilec Pereira je bil cenjen strokovnjak in zagovornik avtohtonih ljudstev. Večkrat pa je dejal, da je prejel veliko groženj, saj se je boril proti nezakonitemu ribolovu, rudarjenju in gozdarjenju na tem območju.