Policija nadaljuje s preiskavo: s kom vse je bil nazadnje v stiku pogrešani Matej?

Policisti so pregledali več sto ur materiala Perišove poti. Pogledali so posnetke vseh nadzornih kamer in na podlagi njih izdelali rekonstrukcijo njegovega gibanja, vse od 1.43, ko je zapustil Betonovo halo, pa vse do 1.52, ko je brez sledu izginil ob reki Savi, poroča Blic .

Po do zdaj znanih ugotovitvah se je Periš glede na signal mobilnega telefona nazadnje nahajal v bližini Velikega vojnega otoka, ob sotočju Save in Donave, in sicer 31. decembra, okoli 2.40.

Najbolj nenavaden je bil prav zadnji posnetek varnostnih kamer. S sledenjem Matejevega telefona po baznih postajah so zaznali gibanje objekta v reku Savi, čas in pot gibanja tega predmeta pa sovpadata z gibanjem Periševega telefona. Ko je stopil na zaledenelo Savo, naj bi imel telefon v žepu, zadnji telefonski signal pa so zaznali približno kilometer vzdolž reke.

"Povedali so mi, da preverjajo stike in mobilne naprave, pa tudi Matejev telefon, da bi ugotovili natančno lokacijo. To so mi povedali na policiji. Gre za aktivnosti, ki jih izvajajo med preiskavo," je povedal Matejev oče, Nenad Periš .

Kot smo že poročali, je policija zdaj osredotočena na preverjanje vseh stikov, ki jih je imel Periš na večer ko je izginil in dan prej, ter podatkov iz njegovega telefona. Zato ni presenetljivo, da so policisti vdrli v Perišev Viber in tako pregledali tudi vso tamkajšnjo komunikacijo. Vsak podatek, ki bi policiji lahko namignil, kje naj išče ter kam in zakaj se je Matej na usodno noč odpravil, če se je tja odpravil sam in ali je užival opiate, je za preiskavo izjemno pomemben.

V sklopu preiskave bodo preverili vse stike, ki jih je imel Splitčan v klubu Gothic, kjer je bil pred izginotjem. Poleg njegovih prijateljev so zaslišali tudi več mladih iz Zadra, ki so se zabavali v bližini Mateje družbe in so tudi navezali stike. Poleg njih so bili identificirani tudi ljudje, ki so bili v njihovi neposredni bližini in za mizami okoli njih.

"Identificirali so obiskovalce, ki so bili v neposredni bližini mize, kjer je bil moj sin. Naj bi bili iz Zadra, vendar pa mislim, da ne preiskujejo samo njih, ampak tudi nekatere druge ljudi, ki so bili v bližini," je še dodal Perišev oče.