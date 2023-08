Policija prejela poročilo o aktivnem strelcu v ameriškem kongresu

"Če ste v prostorih senata, poiščite zavetje v določeni varni sobi. Prejeli smo namreč poročilo o morebitnem aktivnem strelcu," je na spletni strani sporočila ameriška kapitolska policija. "Ob tem pa moramo poudariti, da nimamo nobenih potrjenih poročil o strelih," so dodali.

Sporočilo so preko e-pošte poslali tudi osebju v kongresu. Naročili so jim naj s seboj vzamejo le najnujnejše stvari in tudi obiskovalce poslopja. Za seboj naj zaklenejo vrata, ob iskanju varnega zatočišča pa naj se izogibajo zunanjim vratom in oknom.