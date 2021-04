Policija prekinila berlinski shod zaradi neupoštevanja ukrepov

Pred prekinitvijo shoda so protestniki pozivali k "miru in svobodi ter uporu proti diktaturi" .

Nemški poslanci trenutno razpravljajo o spremembah zakona o nadzoru nad nalezljivimi boleznimi, ki med drugim omogoča tudi uveljavitev policijske ure. O zakonu bodo predvidoma odločali še danes.

Načrtovane spremembe naj bi pripomogle k zmanjšanju števila novih okužb. Če bo predlog o uvedbi t. i. zvezne nujne zavore potrjen, bo to pomenilo, da bo vsaka regija v vsaki nemški zvezni deželi, kjer bo sedemdnevna incidenca novih okužb na 100.000 prebivalcev vsaj tri zaporedne dneve presegala 100, zakonsko obvezana uvesti enoten nabor ukrepov za zajezitev epidemije, ki ga bo opredelila zvezna vlada.

Med ukrepi bodo stroge omejitve glede srečevanja oseb iz različnih gospodinjstev, večina trgovin se bo zaprla, prav tako gledališča, muzeji, živalski vrtovi, bazeni in telovadnice, razen za profesionalne športnike. Restavracije bodo smele hrano prodajati le za prevzem ali dostavo na dom, hoteli ne bodo smeli sprejemati turistov. Pouk bo lahko potekal v živo le ob pogoju testiranja dvakrat tedensko, če bo sedemdnevna incidenca presegla 200, pa se bodo šole zaprle. Med spornejšimi ukrepi je uvedba nočne policijske ure od 22. ure, bi pa veljala izjema za tekače in sprehajalce do polnoči.

Potem ko bo o spremembi zakona odločil bundestag, mora o njem odločiti še zgornji dom parlamenta.