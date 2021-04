Policija prekinila lažni koncert, na katerem se je zbralo okoli 2000 ljudi

Belgijska policija je s solzivcem in vodnim topom razbila množico ljudi, ki so se zbrali na lažnem koncertu, ki so ga na družbenih omrežjih napovedali kot prvoaprilsko šalo. Zbralo se je okoli 2000 ljudi, ko je posredovala policija, pa se je vnelo tudi nasilje. V spopadih so bili med drugim ranjeni trije policisti, aretirali pa so štiri.

Okoli 2000 ljudi se je v bruseljskem parku Bois de la Cambre udeležilo prvoaprilskega lažnega koncerta in kršilo koronske odloke. Po prihodu policije je nekaj oseb začelo v policiste metati predmete in vzklikati: "Svoboda!" Med izgredom naj bi bilo ranjenih pet oseb, trije policisti in še dve drugi osebi, aretirali pa so štiri osebe, poroča BBC. Organizatorji lažnega koncerta so medtem dejali, da je bilo povabilo na dogodek mišljeno kot potegavščina, vendar pa se je kljub temu pojavilo veliko ljudi. Napoved za koncert je bila na družbenem omrežju Facebook objavljena že marca, obljubljala pa je nastop več znanih DJ-jev. Tožilci so že začeli preiskavo, da ugotovijo, kdo stoji za objavo vabila. icon-expand V Belgiji zaradi koronavirusa umrlo že več kot 23 tisoč ljudi. FOTO: AP "Vsi smo depresivni. Želimo izkoristiti svojo mladost," pa je povedal eden od študentov, ki se je udeležil dogodka ter dodal, da na lažni koncert niso prišli z namenom, da bi motili policijo, temveč zato, ker so želeli uživati v življenju. Bruseljski župan Philippe Close je medtem dejal, da lahko razume ljudi, ki želijo iti spomladi ven, a da takšnih druženj ne bodo dopuščali. V Belgiji so sicer zaradi koronavirusa druženja omejena na štiri osebe. Do zdaj so tam zabeležili več kot 882 tisoč primerov okužb in 23 tisoč smrti. Belgija je ena od številnih evropskih držav, ki je zaradi naraščanja števila primerov zaostrila omejitve. icon-expand