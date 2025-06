Policija prepovedala madžarsko parado ponosa, kjer bodo evropski poslanci

Župan Budimpešte Gergely Karacsony je v ponedeljek sporočil, da bo parado ponosa v madžarski prestolnici letos organizirala občina in tako obšla zakon o prepovedi tradicionalne prireditve.

Organizatorji prireditve v podporo pravicam pripadnikov te skupnosti so že ob sprejetju zakona zatrdili, da bodo 28. junija v Budimpešti organizirali 30. parado ponosa. Udeležbo na dogodku je med drugim že napovedalo več evropskih poslancev.

Madžarski parlament je sredi marca sprejel zakon o prepovedi parade ponosa, ki med drugim dovoljuje policiji, da za identifikacijo udeležencev parade ponosa uporabi programsko opremo za prepoznavanje obrazov, predvideva pa tudi globe za organizatorje in udeležence parade v višini do 500 evrov.

Na Madžarskem so v času vladavine premierja Viktorja Orbana sprejeli vrsto zakonov, ki omejujejo pravice pripadnikov skupnosti LGBTIQ+ v imenu zaščite otrok. Poleg marca sprejetega zakona o prepovedi parade ponosa v Budimpešti je madžarski parlament aprila potrdil tudi več ustavnih dopolnil, med njimi določbo o tem, da je oseba lahko le moškega ali ženskega spola.

Župan Budimpešte je v odzivu napovedal, da bo parada ponosa v madžarski prestolnici potekala kljub policijski prepovedi. "Glede na to, da občina prireditve ni napovedala v okviru zakona o zborovanjih, ta prepoved nima nobene vrednosti," je zapisal na družbenem omrežju Facebook. Ponovil je, da bodo parado ponosa organizirali kot občinski dogodek.

A policija je dogodek danes prepovedala. "Policija v okviru svojih pooblastil glede javnih zborovanj prepoveduje izvedbo zborovanja na navedenem kraju in ob navedenem času," je zapisala na svoji spletni strani. Dodala je, da se je na odločitev mogoče v treh dneh pritožiti na madžarsko vrhovno sodišče.

Več kot 70 poslancev Evropskega parlamenta se bo 28. junija udeležilo parade ponosa v Budimpešti, s čimer bodo izrazili nasprotovanje prizadevanjem madžarskega premierja Orbana, da dogodek prepove.

Podpora poslancev prihaja iz vrst liberalnih, levih in zelenih evropskih političnih skupin. Iratxe Garcia Perez, vodja socialistične skupine v parlamentu, je neposredno nagovorila LGBTIQ+ skupnost na Madžarskem: "Vidimo vas, slišimo vas in 28. junija bomo korakali z vami – ponosni in glasni."

Med najvidnejšimi podporniki dogodka je tudi Tineke Strik, nizozemska poslanka Zelenih: "Storili bomo to, česar Evropska komisija ne bo – pokazali bomo Madžarom, da niso sami."