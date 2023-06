Policija preprečila teroristični napad na avstrijski paradi ponosa

300.000-glava množica na Dunaju ni niti slutila, kakšna grožnja ji je pretila v soboto. Veselje med udeleženci parade ponosa, na kateri so opozarjali na pravice, ki so jim še vedno prepogosto kršene, bi se namreč prav lahko spremenilo v teror. A avstrijska policija je bila hitrejša. V nedeljo so varnostni organi sporočili, da so uspeli preprečiti teroristično dejanje, ki naj bi ga nad udeleženci parade načrtovali simpatizerji islamistične skupine. Dejanja so osumljeni trije mlajši moški, stari 14, 17 in 20 let, ki so jih varnostne službe že aretirale.

Vodja avstrijske obveščevalne službe Omar Haijawi-Pirchner je v nedeljo razkril, da so na domovih aretirali tri mlajše moške, domnevne simpatizerje Islamske države, ki naj bi v soboto načrtovali napad na letno parado ponosa. Dogodka se je v središču avstrijske prestolnice udeležilo več kot 300.000 ljudi, poročajo tuji mediji. icon-expand Parada ponosa na Dunaju FOTO: Profimedia Pri 14-, 17- in 20-letniku so preiskovalci zasegli orožje, vključno z noži, sekiro in zračnimi puškami, je sporočila policija, več informacij pa ni podala. Obveščevalna služba je bila o domnevnih načrtih osumljencev seznanjena vnaprej. Moške je imela "pod stalnim nadzorom", pred začetkom parade pa jih je po ukazu državnega tožilstva aretirala avstrijska specialna enota Cobra. Haijawi-Pirchner je povedal, da je policija z razkritjem informacij čakala do zaključka parade ponosa, ker je želela s tem zagotoviti, da udeleženci dogodka ne bi čutili tesnobe. "Prav to je namreč končni cilj terorizma – med ljudmi povzročiti tesnobo in strah. Naša naloga pa je tudi, da tega ne dopustimo," je dejal in dodal, da za udeležence v nobenem trenutku niso bilo nevarnosti. Tudi organizator parade ponosa je bil o dogajanju obveščen šele v nedeljo. V Avstriji so registrirane partnerske skupnosti zakonite od leta 2010, istospolne poroke pa od leta 2019. Aretirani moški so sicer avstrijski državljani z bošnjaškim oz. češkim poreklom. Eden med njimi je bil policiji zaradi obtožb terorizma že znan. Vodja notranje službe je dejal, da se avstrijske oblasti zavedajo pozivov Islamske države k novim napadom. "Znova se slišijo pozivi k izvedbi novih napadov v Evropi. Europol je pred nekaj dnevi o tem objavil poročilo. To jemljemo izredno resno," je dejal. Avstrijski kancler Karl Nehammer je izrazil hvaležnost preiskovalcem, ki so preprečili napad na Dunaju. Dejal je, da je načrtovani napad pokazal, da "v boju proti radikalcem in skrajnežem nikoli ne smemo popustiti". Dunajski župan Michael Ludwig je medtem dejal, da je šokiran. Dodal je, da na Dunaju ni prostora za sovraštvo in izključevanje. "Naše mesto je barvito in svetovljansko." V Avstriji se je zadnji napad Islamske države zgodil novembra 2020, ko je moški na Dunaju streljal na priljubljenem območju večernih zabav. Takrat so umrle štiri osebe, še 23 je bilo ranjenih.