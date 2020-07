Nemec v turističnem naselju v Rovinju na plaži s 'pisalom' snemal otroke

Policija je prijela moškega, ki je v turističnem naselju v okolici Rovinja snemal pomanjkljivo oblečene otroke na plaži in v bazenu. Moškega so prijeli potem, ko je eden izmed gostov opazil njegovo sumljivo vedenje in ga prijavil policiji. Gre za 44-letnega Nemca, ki so mu zasegli vse elektronske naprave.

44-letni nemški državljan je osumljen kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo. Policijska preiskava je pokazala, da je 18. julija čez dan, na plaži in poleg bazena v turističnem naselju, ki se nahaja na območju Rovinja, zagrešil kaznivo dejanje. icon-expand Pisalo, s katerim je snemal otroke FOTO: MUP Kljub prepovedi fotografiranja je z napravo v obliki pisala, ki ima vgrajeno kamero, fotografiral in snemal otroke. Njegovo sumljivo vedenje je opazil gost, ki je obvestil varnostnika, kmalu pa je v hotel prišla tudi policija. Moškemu so odvzeli kamero, dva mobilna telefona in prenosni računalnik, poročaVečernji list.