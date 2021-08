Aretirali par, ki je v razbeljenem avtu pustil otroka in psa

Policija je med preiskavo ugotovila, da so bili otroka in pes v avtu zaklenjeni eno uro.

Poreška policija poroča, da je zaključila s kazensko preiskavo nemškega državljana in nemške državljanke, oba sta stara 28 let, pri katerih je bil ugotovljen sum, da sta storila kaznivo dejanje kršitve otrokovih pravic ter mučenja živali. "Policija je v petek, 30. julija, okoli 19.30, prejela prijavo, da so bili dva otroka in pes zaklenjeni v osebnem avtomobilu VW Caddy z nemško tablico na parkirišču v ulici Mate Vlašića v Poreču. Policisti so takoj odšli na kraj, kjer so našli 28-letnega nemškega državljana, ki je tik pred prihodom policije odklenil avto," poročilo policistov povzema Večernji list.

Policija je na kraj nemudoma poklicala reševalno ekipo iz Poreča, ki je nudila prvo pomoč otrokoma. Zaradi nastalih simptomov toplotne izčrpanosti sta bila prepeljana v puljsko bolnišnico. Po ustrezni pomoči so otroka k sreči že odpustili iz bolnišnice, medtem ko je skrb za psa prevzela pristojna veterinarska ambulanta.

Policija je par iz Nemčije aretirala, med preiskavo pa ugotovila, da sta Nemec in Nemka dva otroka in psa eno uro pustila v zaklenjenem avtu z zaprtimi okni na parkirišču pred nakupovalnim centrom. "Osumljenca so v soboto zvečer odpeljali v priporniško enoto istrske policije. O dogodku so obvestili pristojno državno tožilstvo in center za socialno delo," je še sporočila poreška policija.

Na istrski policijski upravi ob tem ljudi opozarjajo, naj otrok nikoli ne puščajo samih v vozilih, saj to lahko hitro povzroči celo smrt zaradi vročinske kapi.