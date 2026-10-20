Prijeli vandala, ki je sodeloval pri požigu mestne hiše iz 19. stoletja

Pripadniki posebne enote francoske policije so osumljenega 34-letnika danes aretirali blizu kraja Val-d'Issoire v departmaju Haute-Vienne, katerega prestolnica je Limoges. Osumljenec naj bi sicer prebival v sosednjem departmaju Creuse, poročata Le Parisien in francoska televizija BFMTV.

Moški, osumljen sodelovanja v požigu mestne hiše v Limogesu, je pripadnik skrajno levega gibanja. Policiji je že poznan, med drugim zaradi nasilja nad uradnimi osebami, in je bil tudi uvrščen na seznam potencialno nevarnih posameznikov.

Mestna hiša v Limogesu iz 19. stoletja je skoraj popolnoma uničena, potem ko so jo vandali pretekli konec tedna požgali med množičnimi protesti. Gasilci so uspešno rešili le sodobni del stavbe na zadnji strani, medtem ko je zgodovinski del iz leta 1883 popolnoma pogorel, vključno s streho in stolpom.