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Prijeli vandala, ki je sodeloval pri požigu mestne hiše iz 19. stoletja

Limoges, 20. 10. 2026 14.48 pred 38 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Limoges

Francoska policija je aretirala moškega, osumljenega sodelovanja v požigu mestne hiše v mestu Limoges, ki se je zgodil ta konec tedna med množičnimi protesti. Posebna enota policije ga je pridržala v vasi blizu Limogesa, poročajo francoski mediji. Šlo naj bi za levega ekstremista, ki je bil policiji že poznan.

Pripadniki posebne enote francoske policije so osumljenega 34-letnika danes aretirali blizu kraja Val-d'Issoire v departmaju Haute-Vienne, katerega prestolnica je Limoges. Osumljenec naj bi sicer prebival v sosednjem departmaju Creuse, poročata Le Parisien in francoska televizija BFMTV.

Moški, osumljen sodelovanja v požigu mestne hiše v Limogesu, je pripadnik skrajno levega gibanja. Policiji je že poznan, med drugim zaradi nasilja nad uradnimi osebami, in je bil tudi uvrščen na seznam potencialno nevarnih posameznikov.

Mestna hiša v Limogesu iz 19. stoletja je skoraj popolnoma uničena, potem ko so jo vandali pretekli konec tedna požgali med množičnimi protesti. Gasilci so uspešno rešili le sodobni del stavbe na zadnji strani, medtem ko je zgodovinski del iz leta 1883 popolnoma pogorel, vključno s streho in stolpom.

Mestna hiša v plamenih.
Mestna hiša v plamenih.
FOTO: Profimedia

Demonstracije proti visokim življenjskim stroškom so sicer minuli konec tedna potekale po vsej Franciji. V številnih mestih po državi je med večinoma mirnimi protesti prihajalo tudi do spopadov med izgredniki in policijo, nasilja, požiganja, plenjenja in ropanja trgovin.

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Vlada pod vodstvom premierja Sebastiena Lecornuja, ki bo po napovedih v petek obiskal Limoges, je za izgrede, nasilje in škodo v glavnem okrivila skrajno levico. Lecornu je dejal, da je vlada "absolutno odločena", da bo vzpostavila javni red in mir, in bo po potrebi razglasila tudi izredne razmere. V nekaterih mestih so že uvedli policijsko uro ali omejitve javnega zbiranja v nočnem času.

Organizatorji protestov so medtem že napovedali, da bo v soboto po vsej državi potekal nov val demonstracij.

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Lark
20. 10. 2026 15.27
"Šlo naj bi za levega ekstremista". Se pravi 30+ let starega brezposelneža, ki ga financirata starša?
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