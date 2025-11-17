Policija prišla prepozno: 25 učenk ugrabili, učitelja ubili

Napadalci so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki se sklicuje na poročilo Združenih narodov, med davišnjim napadom v glavo ustrelili in ubili namestnika ravnatelja ter poškodovali varnostnika. Oblasti so na območje ugrabitve napotile vojsko in policijo, ki ugrabljene iščejo v okoliških gozdovih.

To je že druga množična ugrabitev šolajočih v zvezni državi Kebbi v zadnjih letih, saj so pripadniki tolp junija leta 2021 iz javne univerze ugrabili več kot sto študentk in uslužbenk. Nekatere študentke so v naslednjih dveh letih izpustili, potem ko so njihovi starši plačali odkupnino. Nekatere ugrabljene so prisilno poročili, iz ujetništva pa so se vrnile z otroki, poroča AFP.

Najbolj množična tovrstna ugrabitev v zadnjih desetletjih pa se je zgodila leta 2014, ko so pripadniki teroristične organizacije Boko Haram v nigerijski zvezni državi Borno ugrabili 276 dijakinj.

Severozahod Nigerije je po navedbah AFP že nekaj let v primežu nasilja kriminalnih tolp, ki kradejo govedo, izvajajo nasilne racije, ugrabljajo in ubijajo civiliste.