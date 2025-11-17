Svetli način
Tujina

Policija prišla prepozno: 25 učenk ugrabili, učitelja ubili

Kebbi, 17. 11. 2025 16.35 | Posodobljeno pred 1 uro

T.H. , STA
7

Pripadniki kriminalne tolpe so na severozahodu Nigerije v zvezni državi Kebbi ugrabili 25 dijakinj in ubili uslužbenca šole. Tolpa je poslopje dekliške šole napadla s strelnim orožjem. Policija je na kraj napada prišla prepozno, medtem pa so napadalci iz dijaškega doma ugrabili dijakinje in jih odpeljali neznano kam.

Napadalci so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki se sklicuje na poročilo Združenih narodov, med davišnjim napadom v glavo ustrelili in ubili namestnika ravnatelja ter poškodovali varnostnika. Oblasti so na območje ugrabitve napotile vojsko in policijo, ki ugrabljene iščejo v okoliških gozdovih.

Ena izmed šol v nigerijski zvezni državi Kebbi
Ena izmed šol v nigerijski zvezni državi Kebbi FOTO: Profimedia

To je že druga množična ugrabitev šolajočih v zvezni državi Kebbi v zadnjih letih, saj so pripadniki tolp junija leta 2021 iz javne univerze ugrabili več kot sto študentk in uslužbenk. Nekatere študentke so v naslednjih dveh letih izpustili, potem ko so njihovi starši plačali odkupnino. Nekatere ugrabljene so prisilno poročili, iz ujetništva pa so se vrnile z otroki, poroča AFP.

Najbolj množična tovrstna ugrabitev v zadnjih desetletjih pa se je zgodila leta 2014, ko so pripadniki teroristične organizacije Boko Haram v nigerijski zvezni državi Borno ugrabili 276 dijakinj.

Severozahod Nigerije je po navedbah AFP že nekaj let v primežu nasilja kriminalnih tolp, ki kradejo govedo, izvajajo nasilne racije, ugrabljajo in ubijajo civiliste.

Nigerija šola ugrabitev dijakinje učenke Kebbi
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SaAbERO
17. 11. 2025 17.56
Na sliki so pa zaprti senčniki za teraso?
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
17. 11. 2025 17.37
-3
in kaj je razlika med rezimom v sloveniji in temle? bore malo. narod zivi v pomankanju, odrezan od informacij, brez ucinkovite policije, zdravstva, ucinkovite zakonodaje, sodisc, z stoletnim zaostankom za sosedi na podrocju infrastrukture in zdravstva. v sloveniji pa narod toliko možgansko nefunkcionalen, da to še volijo in se klanjajo svojemu rablju, de.
ODGOVORI
0 3
Vojko Kos
17. 11. 2025 17.52
-1
Kar tja pojdite pa boste videli razliko!
ODGOVORI
0 1
beuchat
17. 11. 2025 17.21
+5
Glede na porocanje tujih medijev gre za islamske skrajneze, ki ugrabljajo deklice. Najvec krat so zrtve krscanske skupnosti. Napadajo pa izobrazevalne ustanove.
ODGOVORI
5 0
medŠihtom
17. 11. 2025 17.38
-2
se pravi podobno kot inkvizicija. zelo podobno če ne identično. eno je gotovo, pobijanja je 99% manj kot pod inkvizicijo.
ODGOVORI
1 3
konc
17. 11. 2025 16.41
-2
Tole je zelo pomembna novica za Slovenijo!
ODGOVORI
3 5
Vojko Kos
17. 11. 2025 17.53
Ja, Slovenija je oaza zase! 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
