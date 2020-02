Policija priznala napako, medicinsko sestro oprostili suma poskusa detomora

Medicinsko sestro so aretirali prejšnji teden, saj so v njeni omarici našli brizgalko z materinim mlekom in domnevno ostanki morfija. A se je policija danes opravičila, da je storila napako, saj je bil morfij prisoten v topilu, ki so ga uporabili pri preiskavi substance v brizgalki.

Dojenčki, ki so bili v času incidenta okoli božiča lani stari med enim dnem in enim mesecem, so bili nameščeni v isti sobi in so skoraj istočasno nenadno začeli težje dihati. V bolnišnici so sicer sprva mislili, da dojenčki trpijo zaradi infekcije, kar so nato po testih hitro ovrgli. So pa testi pokazali na ostanke morfija, ki sta ga imela predpisanega le dva od petih dojenčkov.