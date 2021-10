Policija proti protestnikom pred tržaškim pristaniščem uporabila vodni top

Policisti so na območje pristanišča prišli davi ob 8. uri, da bi razgnali shod proti covidnemu potrdilu, ki je v Italiji od petka obvezen za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju, na spletu poroča tržaški časnik Primorski dnevnik. Pred pristaniščem od petka protestirajo pristaniški delavci, ki v znak nasprotovanja covidnemu potrdilu stavkajo. Na protestu jih podpirajo tudi drugi ljudje.

Protesti proti covidnemu potrdilu so v preteklih dneh potekali še pred nekaterimi drugimi pristanišči, med drugim v Anconi, Raveni in Genovi. Pred genovskim pristaniščem nekaj sto pristaniških delavcev protestira tudi danes.

PCT obvezen v javnem in zasebnem sektorju

Covidno potrdilo, ki dokazuje, da je bila oseba cepljena proti covidu-19 ali je to bolezen prebolela ali pa ima negativni test na novi koronavirus, je v Italiji od petka obvezno na delovnem mestu tako v javnem kot zasebnem sektorju. Tiste, ki nimajo dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT, morajo delodajalci poslati domov brez plače. Lahko jih suspendirajo, ne smejo pa jih odpustiti.

Že pred tem so morali pogoj PCT spoštovati zaposleni v zdravstvu in šolstvu, obvezen pa je bil že v meddeželnem javnem prometu. Razširitev uporabe covidnega potrdila na vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju je naletela na ostro nasprotovanje med državljani.