Policija proučuje več teorij: 'Moral sem se skloniti, da sem jo videl'

Kot smo poročali, je Johan Helberg nenavaden prizor odkril šele, ko je panični sosed, ki je večkrat brez uspeha pozvonil na njegova vrata, obupal in ga poklical po telefonu.

Na dvorišču pred hišo mu je nasedla ladja, on pa trdno spal

Preberi še Na dvorišču pred hišo mu je nasedla ladja, on pa trdno spal

"Stopil sem do okna in bil sem presenečen, ko sem zagledal veliko ladjo. Moral sem se skloniti, da sem jo videl do vrha. Bilo je neverjetno," je za Guardian povedal Helberg.

"Običajno ladje zavijejo levo ali desno, ta pa je šla naravnost," je dodal domačin, ki v hiši živi že 25 let.