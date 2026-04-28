Policija razkrila identiteto ženske, najdene leta 2005 v Franciji

Francoske oblasti so potrdile, da je bila žrtev Hakima Boukerouis, rojena v Alžiriji. Njeno truplo so januarja 2005 našli zvezano in zavito v črne vreče, skrito v vodnem sodu v vasi Saint-Quirin, poroča BBC. Dolga leta je ostala neidentificirana, poznali so jo samo kot: "žensko z zobno krono iz Richmonda", zaradi dragega zobozdravstvenega posega, ki naj bi ga pred kratkim opravila v Nemčiji.

S pomočjo iskanja "družinske DNK" so uspeli žensko identificirati. Po besedah Interpola primer kaže na to, kako pomembno je vztrajati pri nerešenih starih primerih. Primer je del mednarodne kampanje Operation Identify Me (Operacija identificiraj me), ki so jo zagnali leta 2023 z namenom identifikacije žensk, umrlih v sumljivih okoliščinah po Evropi.