Policija razkrila identiteto ženske, najdene leta 2005 v Franciji

Francoske oblasti so potrdile, da je bila žrtev Hakima Boukerouis, rojena v Alžiriji. Njeno truplo so januarja 2005 našli zvezano in zavito v črne vreče, skrito v vodnem sodu v vasi Saint-Quirin, poroča BBC. Dolga leta je ostala neidentificirana, poznali so jo samo kot: "žensko z zobno krono iz Richmonda", zaradi dragega zobozdravstvenega posega, ki naj bi ga pred kratkim opravila v Nemčiji.
S pomočjo iskanja "družinske DNK" so uspeli žensko identificirati. Po besedah Interpola primer kaže na to, kako pomembno je vztrajati pri nerešenih starih primerih. Primer je del mednarodne kampanje Operation Identify Me (Operacija identificiraj me), ki so jo zagnali leta 2023 z namenom identifikacije žensk, umrlih v sumljivih okoliščinah po Evropi.
Boukerouisova je peta identificirana žrtev v okviru te pobude in prva, pri kateri so po razkritju identitete tudi aretirali osumljenca, katerega identiteta za zdaj ostaja skrita zaradi sodnega postopka, ki je v teku. V času smrti naj bi bila žrtev stara 34 let.
Operacija zajema 47 primerov žensk iz šestih evropskih držav in vključuje javno objavo t. i. črnih obvestil ter deljenje biometričnih podatkov med policijami po svetu. Do zdaj so po navedbah BBC identificirali tudi ženske iz Velike Britanije, Paragvaja, Rusije in Nemčije. Kljub napredku identiteta ostaja neznana za 42 žensk, večinoma mladih žrtev umorov, najdenih v različnih delih Evrope, nekatere že pred več desetletji.
