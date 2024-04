Policija še ni našla Dankinega trupla: se nahaja na drugi lokaciji?

11. dan od izginotja deklice Danke Ilić srbska policija nadaljuje z iskanjem njenega trupla. Moška, odgovorna za Dankino smrt, sta zločin priznala in policijo napotila na divjo deponijo, kamor naj bi odvrgla truplo. A po besedah srbskega notranjega ministra se je eden od storilcev čez dva dni vrnil na smetišče in mrtvo deklico odpeljal na drugo lokacijo. Prebivalci dekličinega domačega kraja Bor so se medtem zavili v žalost. V središču mesta so se s svečami in rožami poslovili od malčice.