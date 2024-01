Policija se ni odzvala na klic v sili: kasneje v hiši našli štiri trupla

Po poročanju Sky Newsa je britanska policija v petek zgodaj zjutraj prejela klic občana, ki ga je skrbelo za dobro počutje prebivalcev hiše na posestvu v bližini Norwicha. Nedolgo za tem so policisti s silo vdrli na posestvo v Allan Bedford Crescent. A bili so prepozni. Tam so namreč naleteli na tragičen prizor. V hiši so odkrili štiri trupla.

Med mrtvimi so bili 45-letni Bartlomiej Kuczynski in njegovi dve hčeri, stari sedem in 12 let. Poleg njih pa so policisti odkrili tudi truplo 36-letne ženske. Njena identiteta še ni bila razkrita, vendar pa naj bi bila tudi ona del iste družine, poročajo britanski mediji.