Policija zatrdila: kje se skriva Nizama, je Nermin ugotovil sam

Storilec je nekdanjo partnerico umoril v neposredni bližini devetmesečnega otroka in zločin v živo prenašal na družbenem omrežju. Nato je ubil še dva človeka in ranil tri ljudi. Umoru, ki je pretresel državo, so sledili protesti proti nasilju v družini. Županja Sarajeva Benjamina Karić pa je med drugim pozvala, naj čim prej ugotovijo, ali je policija soodgovorna za zločin v Gradačcu na severu države, ker kljub prejšnjim prijavam nasilja ni ukrepala.

Glavni cilj preiskave je bil ugotoviti, ali je morilec od policijskih virov prejel informacije o tem, kje je njegova nekdanja partnerica, ki se je pred tem pritožila nad njegovim nasilnim vedenjem in fizičnim zlorabljanjem.

Krivi nista ne policija in ne sodnica

Kot sta na skupni novinarski konferenci danes sporočila tožilstvo in policija tuzelskega kantona, so po analizi 40 izjav prič in drugih dokazov ugotovili, da nihče iz pristojnih organov ni sodeloval s storilcem, "še zlasti ne kdo od policijskih uslužbencev", poroča sarajevski portal televizije N1. Dodali so, da je storilec že nekaj dni pred umorom brez pomoči policije odkril, kje je njegova nekdanja partnerica.

Nezakonitega delovanja niso ugotovili niti v primeru sodnice, ki je obravnavala primer družinskega nasilja. Žrtvi so namreč ponudili zaščito oz. namestitev v varni hiši, a jo je ta odklonila, poroča sarajevski portal Klix.

Pojasnili so še, da so policistko, ki so ji očitali sodelovanje s storilcem, suspendirali in jo preiskujejo zaradi hujše kršitve uradne dolžnosti, ki pa da ni povezana s tem primerom. Poleg nje preiskujejo še nekaj drugih policijskih uslužbencev, in sicer zaradi suma druženja s kriminalno dejavno osebo in nespoštovanja kodeksa vedenja, še poroča Klix.

Ubil tri ljudi, še tri ranil

Javnost v BiH in širši regiji je sredi avgusta pretresel krvavi pohod v Gradačcu. Bodibilder Nermin Sulejmanović je najprej ugrabil svojo nekdanjo partnerico Nizamo Hećimović, jo odpeljal do njunega otroka, na svojem računu na družbenem omrežju Instagram vklopil prenašanje v živo in jo ustrelil v čelo, še pred tem pa jo je brutalno pretepel.