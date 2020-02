Policija ugotovila identiteto mrtve ženske, zavite v preprogo: bila je mladoletna

Spomnimo, poročali smo, da je prebivalce soseske Sopot v Novem Zagrebu pretresla grozljiva najdba – na stopnicah, ki vodijo v klet stanovanjske zgradbe, je nekdo odvrgel truplo ženske, zavito v preprogo. Zagrebški policisti so jo identificirali in ugotovili, da gre za mladoletno dekle. Še vedno ni jasno, kako je umrla.

Sosedi: Prebudile so nas sirene, hrup in trkanje policistov na vrata

"Ponavadi nas prebudi lajež, ljudje, ki prodajajo krompir in zelje, a to jutro so nas prebudile sirene, hrup in trkanje policistov na vrata," je povedala prebivalka Zemljakove ulice v soseski Sopot, kjer je včeraj okoli 6. ure zjutraj eden od stanovalcev na stopnicah naletel na truplo mlade, temnolase ženske, zavito v preprogo. Takoj je poklical pristojne službe, že okoli pol osme ure zjutraj pa je policija omejila dostop do stavbe ter začela s preiskavo.

"Vsa se naježim, ko se spomnim hrupa in nemira, ki se je najverjetneje odvijal pred njeno smrtjo. Dva moška sta se okoli 5. ure zjutraj glasno prepirala, odmevalo je po celotni stavbi. Po tem se je zaslišal ženski krik in naslednja stvar, za katero vem, je bilo, da so na stopnicah našli mrtvo dekle," je za Index.hr povedala pretresena stanovalka. "Mislim, da če bi šlo za nekoga iz naše soseske, bi vedeli. Sopot je kot majhna vas in vsi se poznamo. Če gre za nekoga, ki je živel tu, je to najverjetneje študentka, saj se ti neprestano menjajo," pa še pove eden izmed tamkajšnjih prebivalcev.