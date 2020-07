Policija ujela nigerijska goljufa, ki sta s spletnimi prevarami živela 'na visoki nogi'

Mesec dni kasneje je dubajska policija zaradi domnevnega pranja denarja in spletnih goljufij aretirala Nigerijca in še ducat njegovih sodelavcev. Eden bolj znanih je 37-letni Ramon Olorunwa Abbas , bolje poznan kot 'hushpuppi', ki ima na Instagramu 2,4 milijona sledilcev.

Obtožena sta, da sta se izdajala za zaposlena v številnih ameriških podjetjih, preko elektronskih sporočil pa sta žrtve prepričala, da so jima nakazali več milijonov evrov. FBI je v svoji izjavi zapisal, da je Abbas svoj luksuzni življenjski slog financiral ravno s pomočjo vodenja mednarodne organizacije, ki se je ukvarjala s spletnimi prevarami.

Kot je za BBC povedal nekdanji ameriški tožilec, tovrstni goljufi niso preveč previdni pri ohranjanju svoje anonimnosti, saj svoje luskuzno življenje delijo z javnostjo na družbenih omrežjih. Obtožena Nigerijca sta na Instagramu redno dokumentirala svoje življenje in posledično sprožila vprašanja o virih svojega bogastva. Ameriškim detektivom sta posredovala ključne informacije o svoji identiteti in dejavnostih.

Abbasa in Ponle so oblasti v Združenih arabskih emiratih izročile ZDA, kjer se bosta branila na sodišču v Čikagu. Obtožena sta pranja denarja v vrednosti več sto milijonov evrov, visoke zneske pa sta pridobila s spletnimi prevarami.

Dubajska policija je Afričanom zasegla skupno 40 milijonov dolarjev (okoli 35 milijonov evrov) v gotovini, 13 luksuznih avtomobilov v vrednosti 6,8 milijona dolarjev (okoli šest milijona evrov), 21 računalnikov, 47 pametnih telefonov in naslove več milijonov domnevnih žrtev.

V enem od primerov je tuja finančna institucija v sklopu prevare izgubila okoli 13 milijonov evrov, denar pa je pristal na več različnih računih Abbasija v tujini. Nigerijec naj bi 'prevaral' tudi neimenovan angleški nogometni klub iz Premier lige in mu ukradel približno 110 milijonov evrov. FBI je na njegovih računih na Googlu, iCloudu in Snapchatu odkril bančne informacije, potne liste in dokaze o prenosih denarja.

Pretekli mesec so ZDA na črno listo spletnih goljufov uvrstile šest Nigerijcev med 79 posamezniki in organizacijami. Obtožujejo jih, da so ameriškim državljanom ukradli več milijonov evrov s pomočjo omenjenih spletnih prevar.

Če bosta spoznana za kriva, Abbasiju in Ponleju grozi do 20 let zapora.