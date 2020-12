Nemška policija prijela četrtega osumljenca za rop zakladnice v Dresdnu

Nemška policija je v Berlinu aretirala še četrtega osumljenca za lanski spektakularni vlom in rop zakladnice muzeja na dresdenskem gradu, ki hrani eno največjih in najbolje ohranjenih zbirk baročnih dragocenosti v Evropi. Njegov brat dvojček je še vedno na begu, a policija sporoča, da se iskanje intenzivno nadaljuje.

Enega od bratov dvojčkov, 21-letnega Mohammeda Remmo, so policisti v Berlinu prijeli v ponedeljek ponoči, danes pa so ga prepeljali v Dresden. Iskanje njegovega brata Abdula Majeda pa se po njihovih navedbah intenzivno nadaljuje.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Potem ko je prejšnji mesec že prijela tri osumljence, je policija brata Remmo iskala po vsem svetu. V obsežni akciji sredi novembra je sodelovalo več kot 1600 policistov iz vse Nemčije, opravili pa so 18 hišnih preiskav. V predelu Neukölln so aretirali dva 23-letnika in enega 26-letnika, še isti dan pa so jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Dresdensko tožilstvo je sporočilo, da trojico in brata, ki sta bila tedaj še na begu, sumijo skupinskega ropa in podtikanja požara v dveh primerih. Osumljenci so po navedbah odvetnikov povezani z arabskimi kriminalnimi klani, ki delujejo iz okrožja Neukölln v Berlinu in različna kriminalna dejanja opravljajo po vsej Nemčiji. Berlinskim arabskim kriminalnim klanom med drugim pripisujejo tudi spektakularni umetniški rop, v katerem so pred tremi leti iz berlinskega muzeja Bode ukradli 100-kilogramski zlatnik. V začetku leta sta bila zaradi ropa dva člana arabskega klana obsojena na dolge zaporni kazni, vendar zlatega kovanca nikoli niso našli. Za omenjeni rop zlatnika sta bila obsojena bratranca Ahmed in Wissam Remmo, za katera po priimku sodeč, nekateri mediji ugibajo, da sta povezana z roparjema iz Dresdna.

icon-expand FOTO: AP Video icon-chevron-left icon-chevron-right

Spomnimo 25. novembra lani je osumljencem uspel neverjeten vlom v zakladnico v Dresdnu, ki hrani eno največjih in najbolje ohranjenih zbirk baročnih dragocenosti v Evropi. Zbirko je leta 1723 ustanovil saški knez in poljski kralj Avgust Močni (Friderik Avgust I.). V njej hranijo okoli 4000 dragocenih predmetov iz zlata, dragih kamnov in drugih materialov. Na srečo najdragocenejšega artefakta – dresdenskega zelenega diamanta – tedaj ni bilo v muzeju, saj so ga posodili Metropolitanskemu muzeju v New Yorku. 41-karatni diamant je leta 1742 kupil Avgust III., sin Avgusta I. Dve osebi sta zgodaj zjutraj skozi okno, ki je bilo zaščiteno z rešetko, vlomili v zakladnico. Na posnetkih nadzornih kamer je bilo videti, kako sta vitrino razbili s sekiro. Lokalni mediji so poročali, da sta moška najprej zažgala bližnjo električno omarico, ko je bila motena dobava električne energije v muzejski kompleks in s tem onesposobljen alarm, pa sta izvedla svoj podvig. Alarm je na policiji zazvonil ob petih zjutraj, v nekaj minutah so bili možje v modrem že na prizorišču, a sta storilca do takrat že pobegnila. S kraja dogodka naj bi se odpeljala v audiju A6. Prav takšno vozilo je pozneje zgorelo v neki podzemni garaži.