Policija v Bolgariji odkrila orožje, domnevno povezano s Hamasom

Nemški organi pregona so na mobilnem telefonu enega izmed osumljencev po aretaciji decembra lani odkrili fotografije orožja in streliva, ki so preiskovalce nato vodile do skrivališča v južni Bolgariji, je v sredo poročal nemški tednik Der Spiegel.

Nemški organi so potrdili, da so v Bolgariji našli skrito orožje, na bolgarskem tožilstvu in notranjem ministrstvu pa na poizvedbe francoske tiskovne agencije AFP za zdaj niso želeli odgovoriti. Ministrstvo je za bolgarsko tiskovno agencijo BTA in televizijo Nova TV sicer potrdilo obstoj primera in dodalo, da bodo danes podali več podrobnosti.