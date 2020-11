Policija v Frankfurtu proti protestnikom uporabila vodni top

Policija je sporočila, da so vodni top uporabili, ko so protestniki napadli policiste. Ti so proti izgrednikom posredovali tudi z gumijevkami, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Protestniki so blokirali več ulic v središču mesta in nosili transparente s simboli levičarskega gibanja Antifa in napise "Dol z desnico".

Levičarski aktivisti so protestirali proti podpornikom gibanja Querdenken, ki so danes prav tako organizirali shod v Frankfurtu. Querdenken je v zadnjih mesecih dobil precej privržencev z zagovarjanjem stališča, da vlada z omejitvami proti koronavirusu posega v pravice državljanov.