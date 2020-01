'Težko je izreči srečno novo leto, ker ljudje iz Hongkonga niso srečni'

Policija je zaradi izgredov zahtevala, da se shod konča prej, kot je bilo načrtovano. Po koncu protestov je sporočila, da je aretirala "približno 400" ljudi, in sicer zaradi vandalizma in različnih kaznivih dejanj, kot so "nezakonito zbiranje in posedovanjem orožja".

Shod se je ponekod sprevrgel v kaos, ko je policija protestnike skušala razgnati s solzivcem. V množici, na katero je policija izstrelila solzivec, so bile tudi družine. Nekateri protestniki so se na to odzvali z metanjem molotovk. Udeleženci shoda so nosili transparente z glavnimi zahtevami gibanja, med katerimi so neodvisna preiskava policijskega nasilja nad njimi, pomilostitev aretiranih ter svobodne volitve.