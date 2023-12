Policija v Moskvi izvedla racije v več gejevskih klubih

Rusko vrhovno sodišče je gibanje LGBT razglasilo za ekstremistično organizacijo in prepovedalo njegovo delovanje po vsej državi. Rusija namreč vedno bolj zaostruje zakone, ki omejujejo pravice pripadnikov gibanja LGBT. Leta 2020 so so celo spremenili ustavo, da bi bilo jasno, da zakonska zveza pomeni zvezo med moškim in žensko. Istospolne zveze v Rusiji nimajo mesta, poroča BBC.