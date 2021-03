Policija v Nemčiji deležna kritik zaradi nasilnega ukrepanja na protestih

Dan po protestih v nemškem Kasslu, kjer je množica ljudi v soboto izražala nestrinjanje s protikoronskimi omejitvami, se vrstijo kritike na račun policije in njenega nasilnega ukrepanja proti protestnikom. Britanska policija pa je na sobotnih protestih proti omejitvenim ukrepom v Londonu po zadnjih podatkih aretirala najmanj 33 ljudi.

V Kasslu se je na sobotnem protestnem shodu, enem najmnožičnejših ta konec tedna v Evropi, zbralo več kot 20.000 ljudi. Številni med njimi niso nosili zaščitnih mask. Pri tem so izbruhnili spopadi med skupinami protestnikov kot tudi s policijo, slednja pa je uporabila solzivec, gumijevke in vodni top. Aretirali so več ljudi.

Kritiki policiji na eni strani očitajo, da ni bila dovolj odločna, da bi protestni shod, h kateremu je pozvalo gibanje Querdenken, razgnala, po drugi strani pa menijo, da je v določenih primerih preostro nastopila proti posamičnim protestnikom. Video posnetki, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, so izzvali nemalo razburjenja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Eden od njih prikazuje policista, ki skuša ženski odvzeti kolo, nato pa jo udari po čeladi in potisne na tla. "Norost," je posnetek na Twitterju komentirala poslanka iz stranke Levica, Katharina Koenig-Preuss.

Georg Maier, notranji minister zvezne dežele Turingije, kjer leži Kassel, je v soboto zvečer izrazil zaskrbljenost glede posnetkov in dejal, da bodo ukrepanje policije kritično preverili. Odzvala se je tudi policija, ki je sporočila, da jemljejo kritike resno in da bodo posnetke, ki krožijo po spletu, pregledali skupaj s posnetki policistov. Protesti proti omejitvenim ukrepom so v soboto potekali tudi v britanski prestolnici London, kjer se je množica podala na pohod od Hyde Parka do Westminstra. Policija je po zadnjih podatkih aretirala najmanj 33 ljudi, večino zaradi kršenja protikoronskih pravil. Navedla je tudi, da je število ljudi, ki so se udeležili sobotnih protestov, močno preseglo pričakovano udeležbo, poroča britanski BBC.