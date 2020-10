Policija v Parizu ustrelila napadalca, ki je žrtev z nožem zabodel v vrat

Napad naj bi se zgodil pozno popoldan v bližini šole v pariškem predmestju Conflans Sainte-Honorine. Policija dejanje preiskuje kot teroristično. Kot poročajo nekateri mediji, naj bi storilec med napadom namreč kričal: ''Alah je velik''in z orožjem grozil tudi policiji. Policija je na Twitterju zapisala, da v omenjenem delu predmestja poteka intervencija in da naj se občani izogibajo območja. Podobno so zapisali za bližnji kraj Eragny-sur-Oise, kjer naj bi policija po poročanju medijev ustrelila domnevnega napadalca.