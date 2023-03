Policija v pripravljenosti pred morebitnimi nemiri v primeru aretacije Trumpa

Policija se v večjih ameriških mestih pripravlja na morebitne nemire, če bo nekdanji predsednik Donald Trump aretiran v okviru preiskave, ker naj bi pornozvezdnici v zameno za molk o domnevni aferi plačal veliko denarja.

Oblasti, predvsem v New Yorku, Washingtonu in Los Angelesu povečujejo prisotnost organov pregona na ulicah, če bi prišlo do morebitnih nemirov. Potem ko je Trump napovedal, da ga bodo aretirali zaradi tega, ker naj bi pornozvezdnici v zameno za molk o domnevni aferi plačal veliko vsoto denarja, se oblasti upravičeno bojijo, da bi Trumpovi podporniki lahko povzročali nemire.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pred kazenskim sodiščem na Manhattnu so postavili barikade, povečana prisotnost policije pa je bila opažena tudi pred Trumpovim stolpom v mestu. Vsem pripadnikom newyorške policije, vključno z detektivi v civilu je ukazano, da morajo nositi popolno uniformo (vključujoč vso opremo) in naj bodo v pripravljenosti, je za CBS povedal vir iz policije. Newyorška policija in FBI naj bi bila v stiku z ameriško tajno službo, katere naloga je varovanje predsednikov in nekdanjih predsednikov o tem, kako bi lahko potekala morebitna aretacija. Policija, ki varuje zakonodajalce v kongresu v Washingtonu, pa namerava celo razglasiti izredne razmere. V pripravljenosti je več policistov za ukrepanje ob civilnih nemirih, čeprav naj ne bi bila podana kakšna posebna grožnja.

V Los Angelesu se policaji in zvezni uradniki že od jutra pripravljajo na proteste v podporo Trumpu pred zvezno stavbo, poroča LA Times. Ameriški obveščevalci so zaznali tudi porast spletnih groženj pravnim in vladnim uslužbencem, odkar je Trump na spletu zapisal, da pričakuje aretacijo. Večina groženj je namenjena okrožnemu tožilcu na Manhattnu Alvinu Braggu, od katerega se pričakuje, da bo vložil obtožnico proti Trumpu.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right