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Policija v treh državah preiskuje sume prevar pri izvajanju storitev za Nato

Bergen/Hamburg/Bukarešta, 14. 10. 2026 17.14 pred 46 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Zveza Nato

Policisti v Nemčiji, Romuniji in na Norveškem so izvedli več preiskav in aretacij v povezavi s sumi podkupovanja, prevar in lažnega izvajanja storitev za vojaška plovila in osebje zveze Nato. Njene članice naj bi zaradi domnevnih prevar utrpele več kot milijon evrov škode.

Nemška policija je v Hamburgu preiskala prostore dveh podjetij in zasebno rezidenco. V Romuniji so prav tako preiskali poslopje podjetja in več zasebnih rezidenc, v Bergnu na Norveškem pa so aretirali pet ljudi. 

Po podatkih Agencije EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) gre zlasti za ponarejene in lažne račune, ki jih je eno od vpletenih podjetij skupaj s podizvajalci predložilo za logistične in organizacijske "storitve oskrbe" vojaških plovil in njihovih posadk med postanki v pristaniščih v severozahodni Evropi.

Zastava Nata
Zastava Nata
FOTO: Profimedia

Osumljenci, ki so jih aretirali na Norveškem, so obtoženi težje oblike goljufije, je ob tem sporočil Norveški urad za preiskovanje in pregon gospodarskih in okoljskih kaznivih dejanj.

"Proračuni za obrambo se po vsem svetu povečujejo, kar prinaša večje tveganje za gospodarski kriminal. To je področje, ki ga pozorno spremljamo. Če bo prišlo do goljufije na račun Nata, bo odziv oster," je dejala višja tožilka Marianne Bender.

Članice Nata naj bi po trenutnih ocenah zaradi domnevnih prevar utrpele več kot milijon evrov škode, je po navedbah dpa sporočil Eurojust.

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KOMENTARJI3

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Sickk 2
14. 10. 2026 18.02
Ivana naj preverm, pa zokije in ostale smeti..
Odgovori
+1
1 0
Sickk 2
14. 10. 2026 18.02
*preverjo
Odgovori
0 0
Jejzus
14. 10. 2026 17.42
"Proračuni za obrambo se po vsem svetu povečujejo, kar prinaša večje tveganje za gospodarski kriminal. To je področje, ki ga pozorno spremljamo. Če bo prišlo do goljufije na račun Nata, bo odziv oster," je dejala višja tožilka Marianne Bender. Lepo, ampak naj spremljalo tudi kam gre denar namenjen Ukrajini? Kolikor vem je Ukrajina še vedno ena izmed najbolj korumpiranih držav na svetu.
Odgovori
+2
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