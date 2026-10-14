Policija v treh državah preiskuje sume prevar pri izvajanju storitev za Nato

Nemška policija je v Hamburgu preiskala prostore dveh podjetij in zasebno rezidenco. V Romuniji so prav tako preiskali poslopje podjetja in več zasebnih rezidenc, v Bergnu na Norveškem pa so aretirali pet ljudi.

Po podatkih Agencije EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) gre zlasti za ponarejene in lažne račune, ki jih je eno od vpletenih podjetij skupaj s podizvajalci predložilo za logistične in organizacijske "storitve oskrbe" vojaških plovil in njihovih posadk med postanki v pristaniščih v severozahodni Evropi.