Policija v treh državah preiskuje sume prevar pri izvajanju storitev za Nato

Nemška policija je v Hamburgu preiskala prostore dveh podjetij in zasebno rezidenco. V Romuniji so prav tako preiskali poslopje podjetja in več zasebnih rezidenc, v Bergnu na Norveškem pa so aretirali pet ljudi.
Po podatkih Agencije EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) gre zlasti za ponarejene in lažne račune, ki jih je eno od vpletenih podjetij skupaj s podizvajalci predložilo za logistične in organizacijske "storitve oskrbe" vojaških plovil in njihovih posadk med postanki v pristaniščih v severozahodni Evropi.
Osumljenci, ki so jih aretirali na Norveškem, so obtoženi težje oblike goljufije, je ob tem sporočil Norveški urad za preiskovanje in pregon gospodarskih in okoljskih kaznivih dejanj.
"Proračuni za obrambo se po vsem svetu povečujejo, kar prinaša večje tveganje za gospodarski kriminal. To je področje, ki ga pozorno spremljamo. Če bo prišlo do goljufije na račun Nata, bo odziv oster," je dejala višja tožilka Marianne Bender.
Članice Nata naj bi po trenutnih ocenah zaradi domnevnih prevar utrpele več kot milijon evrov škode, je po navedbah dpa sporočil Eurojust.
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