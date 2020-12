Policija vdrla na gejevsko zabavo, evropski poslanec skušal pobegniti

Zabava je potekala v kleti lokala na ulici Rue des Pierres, v središču Bruslja, blizu policijske postaje, so potrdili na državnem tožilstvu. Nieuwsblad.be piše, da so policisti v prvem nadstropju gejevskega bara našli 25 ljudi, večinoma golih, med skupinskim seksom.

25 udeležencev, med katerimi so bili večinoma moški, so oglobili, ker so kršili ukrepe proti koronavirusu. Po poročanju naj bi bilo prisotnih več diplomatov in poslanec Evropskega parlamenta. En evropski poslanec naj bi poskušal pobegniti, vendar ga je policija prijela in zaslišala, poroča La Dernière Heure, poslanec pa naj bi se skliceval na imuniteto.

Poleg tega so policisti na kraju nesreče našli tudi mamila.