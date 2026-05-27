Policija vdrla na sedež Sanchezove socialistične stranke, preiskujejo korupcijo

Po navedbah časnika je operacija povezana s preiskavo domnevnih nepravilnosti znotraj državnega holdinga, v katere je vpletena nekdanja članica socialistične stranke Leire Diez. Ta je osumljena nezakonitih izplačil v zvezi s holdingom, ki sodeluje pri upravljanju nekaterih strateških podjetij, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Agenti specializirane enote UCO španske civilne garde so danes na sedežu stranke zahtevali dokumentacijo v okviru preiskave podkupovanja v državnem holdingu SEPI, španski časopis El Confidencial povzema španske sodne vire.

Vodja glavne opozicijske konservativne Ljudske stranke (PP) Alberto Nunez Feijoo je kmalu po današnji operaciji dejal, da Sanchezova vlada smrdi po korupciji, in ponovno pozval k predčasnim volitvam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Španski premier in vodja socialistov Sanchez se je pod hudim političnim pritiskom znašel že zaradi preiskav o domnevni korupciji zoper njegovo ženo, brata in nekdanjega tesnega sodelavca. Postopke zoper družinske člane je sicer označil za politično motivirane.

Za nov obračun s Sanchezom njegovi politični nasprotniki uporabljajo tudi preiskavo o domnevno koruptivnem ravnanju nekdanjega socialističnega premierja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera, ki ga je špansko sodišče prejšnji teden obtožilo več kaznivih dejanj, povezanih z reševanjem finančne stiske manjše letalske družbe leta 2021, med drugim trgovanja z vplivom.

Sanchez je prejšnji teden izrazil podporo Zapateru, danes pa dejal, da ni razloga, da bi jo umaknil. "Mislim, da ni zadostnega razloga za spremembo tega stališča," je Sanchez dejal na novinarski konferenci ob robu srečanja s papežem Leonom XIV. v Vatikanu.

Minuli konec tedna se je več deset tisoč ljudi zbralo na protestih, kjer so demonstranti zahtevali odstop Sancheza zaradi vrste korupcijskih škandalov v njegovem ožjem krogu.