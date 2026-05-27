Tujina

Policija vdrla na sedež Sanchezove socialistične stranke, preiskujejo korupcijo

Madrid/Vatikan, 27. 05. 2026 13.24 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Predstavniki medijev pred sedežem vladajoče socialistične stranke

Španska policija je vstopila na sedež vladajoče socialistične stranke premierja Pedra Sancheza v prestolnici Madrid in zahtevala dokumentacijo v okviru preiskave korupcije v državnem holdingu SEPI, je po poročanju lokalnih medijev sporočilo špansko sodstvo. Sanchez je sicer na obisku v Vatikanu.

Agenti specializirane enote UCO španske civilne garde so danes na sedežu stranke zahtevali dokumentacijo v okviru preiskave podkupovanja v državnem holdingu SEPI, španski časopis El Confidencial povzema španske sodne vire.

Po navedbah časnika je operacija povezana s preiskavo domnevnih nepravilnosti znotraj državnega holdinga, v katere je vpletena nekdanja članica socialistične stranke Leire Diez. Ta je osumljena nezakonitih izplačil v zvezi s holdingom, ki sodeluje pri upravljanju nekaterih strateških podjetij, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Predstavniki medijev pred sedežem vladajoče socialistične stranke
FOTO: Profimedia

Vodja glavne opozicijske konservativne Ljudske stranke (PP) Alberto Nunez Feijoo je kmalu po današnji operaciji dejal, da Sanchezova vlada smrdi po korupciji, in ponovno pozval k predčasnim volitvam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Španski premier in vodja socialistov Sanchez se je pod hudim političnim pritiskom znašel že zaradi preiskav o domnevni korupciji zoper njegovo ženo, brata in nekdanjega tesnega sodelavca. Postopke zoper družinske člane je sicer označil za politično motivirane.

Za nov obračun s Sanchezom njegovi politični nasprotniki uporabljajo tudi preiskavo o domnevno koruptivnem ravnanju nekdanjega socialističnega premierja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera, ki ga je špansko sodišče prejšnji teden obtožilo več kaznivih dejanj, povezanih z reševanjem finančne stiske manjše letalske družbe leta 2021, med drugim trgovanja z vplivom.

Sanchez je prejšnji teden izrazil podporo Zapateru, danes pa dejal, da ni razloga, da bi jo umaknil. "Mislim, da ni zadostnega razloga za spremembo tega stališča," je Sanchez dejal na novinarski konferenci ob robu srečanja s papežem Leonom XIV. v Vatikanu.

Minuli konec tedna se je več deset tisoč ljudi zbralo na protestih, kjer so demonstranti zahtevali odstop Sancheza zaradi vrste korupcijskih škandalov v njegovem ožjem krogu.

Pričanje Zapatera v zvezi z reševanjem finančne stiske letalske družbe

Zapatero, ki je vladal med letoma 2004 in 2011, je bil naslednji mesec povabljen na pričanje v zvezi s kaznivimi dejanji, domnevno storjenimi med reševanjem majhne letalske družbe Plus Ultra leta 2021, poroča Euronews. Primer se osredotoča na to, ali je nekdanji socialistični premier uporabil svoj politični vpliv, da je letalski družbi pomagal zagotoviti 53 milijonov evrov reševanja leta 2021, in ali sta on in njegova družina od tega imela finančne koristi.

José Luis Rodríguez Zapatero
FOTO: AP

Preiskovalni sodnik v zadevi sumi, da je bil Zapatero morda del dovršene mreže, v katero so bila vpletena navidezna podjetja in zakulisno lobiranje, katerega namen je bil prek kanalov socialistične vlade uveljaviti ugodne odločitve. Oblasti preučujejo tudi morebitne provizije in finančne tokove, povezane s primerom, navaja Euronews. Dosledno je zanikal kakršno koli kršitev ali da bi kdaj prejel plačila od Plus Ultra.

Med podrobnostmi, navedenimi v preiskavi, ki jo je v začetku tedna videla tiskovna agencija AFP, je odkritje številnih luksuznih ur in nakita nedoločene vrednosti med preiskavo sefa, ki je pripadal Zapateru.

Preberi še Primer Zapatero: Gotovina v radiatorju in dragulji v sefu

Sodelavci nekdanjega premierja so povedali, da so predmeti povezani z družinsko dediščino. Medtem ko so bili drugi španski premierji že poklicani na pričanje v primerih korupcije, je to prvič v sodobni zgodovini Španije, da so nekdanjega premierja dali pod formalno preiskavo, piše Euronews.

