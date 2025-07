Policija na tabor slovenskih študentov na avstrijskem Koroškem, ti naj bi policiste napadli

Iz kluba so sporočili, da je policija "brez provokacije vdrla v tabor in popisala vse prisotne". Časnik Kronen Zeitung medtem ob sklicevanju na policijsko upravo avstrijske Koroške navaja, da so policisti v spremstvu zaposlenih zveznega urada za tujce in azil na lokacijo prišli na podlagi suma o upravnih prekrških. Ko so skušali identificirati okoli 60 udeležencev tabora, naj bi naleteli na odpor oz. naj bi jih ti tudi fizično napadli.