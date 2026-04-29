500 policistov nad versko sekto: obtožbe o spolnih zlorabah in suženjstvu

Policija je izvedla racijo na sedežu skupnosti 'Ahmadi religija miru in svetlobe' (Ahmadi Religion of Peace and Light oz. AROPL) po preiskavi obtožb o hudih spolnih kaznivih dejanjih, sodobnem suženjstvu in prisilnih porokah, navaja Independent.
V sredo zjutraj je bilo na terenu približno 500 policistov iz različnih delov severozahodne Anglije, ki so opravili več aretacij. Policisti so imeli sodne naloge za vstop v sedež skupine, ki se nahaja v nekdanji sirotišnici, imela pa naj bi tudi druge nepremičnine v mestu Crewe v grofiji Cheshire, poroča Guardian.
Do aretacij je prišlo, potem ko je bila policija v Cheshiru marca obveščena o ženski, ki zdaj živi na Irskem in se je pritožila zaradi posilstva in spolne zlorabe na sedežu AROPL. Vsa domnevna kazniva dejanja so se zgodila leta 2023, vpletena pa je bila ženska, ki je bila takrat članica skupine.
Osumljenci v zadevi so moški in ženske, Američani, Mehičani, Britanci, Nemci in Španci. Po aretacijah je policija izvedla preiskavo prostorov.
Verjamejo, da lahko vodja sekte povzroči, da luna izgine
AROPL je sekta, ki meša islamska načela s teorijami zarote o iluminatih in nezemljanih, ki nadzorujejo ameriške predsednike. Privrženci verjamejo, da lahko vodja sekte, ki živi s skupino v Creweu, ozdravi bolne in povzroči, da luna izgine, navaja Guardian. Približno 150 ljudi živi skupaj v razprostirajoči se stavbi, ki je uvrščena na seznam zaščitenih stavb II. stopnje v Creweu. Drugi privrženci živijo drugod v mestu in po svetu.
Načelnik policije Gareth Wrigley je povedal, da policija še ne more potrditi števila aretacij. Poudaril je, da se policijska preiskava osredotoča na posamezne osumljence in ne na versko skupino kot celoto.
Na sedežu skupine naj bi živelo približno 56 otrok, ki se šolajo doma. Wrigley je povedal, da policija sodeluje z lokalnimi partnerji pri uvedbi zaščitnih ukrepov.
