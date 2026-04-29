Tujina

500 policistov nad versko sekto: obtožbe o spolnih zlorabah in suženjstvu

Crewe, 29. 04. 2026 14.19 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Racija na sedežu verske skupnosti

Približno 500 policistov iz cheshirske policije in sosednjih sil je bilo napotenih na sedež verske skupnosti Ahmadi religija miru in svetlobe v Creweju. Obtožujejo jih hudih spolnih kaznivih dejanj, sodobnega suženjstva in prisilnih porok, ki naj bi se zgodile leta 2023.

V sredo zjutraj je bilo na terenu približno 500 policistov iz različnih delov severozahodne Anglije, ki so opravili več aretacij.
FOTO: AP

Policija je izvedla racijo na sedežu skupnosti 'Ahmadi religija miru in svetlobe' (Ahmadi Religion of Peace and Light oz. AROPL) po preiskavi obtožb o hudih spolnih kaznivih dejanjih, sodobnem suženjstvu in prisilnih porokah, navaja Independent.

V sredo zjutraj je bilo na terenu približno 500 policistov iz različnih delov severozahodne Anglije, ki so opravili več aretacij. Policisti so imeli sodne naloge za vstop v sedež skupine, ki se nahaja v nekdanji sirotišnici, imela pa naj bi tudi druge nepremičnine v mestu Crewe v grofiji Cheshire, poroča Guardian.

Do aretacij je prišlo, potem ko je bila policija v Cheshiru marca obveščena o ženski, ki zdaj živi na Irskem in se je pritožila zaradi posilstva in spolne zlorabe na sedežu AROPL. Vsa domnevna kazniva dejanja so se zgodila leta 2023, vpletena pa je bila ženska, ki je bila takrat članica skupine.

Osumljenci v zadevi so moški in ženske, Američani, Mehičani, Britanci, Nemci in Španci. Po aretacijah je policija izvedla preiskavo prostorov.

Verjamejo, da lahko vodja sekte povzroči, da luna izgine

AROPL je sekta, ki meša islamska načela s teorijami zarote o iluminatih in nezemljanih, ki nadzorujejo ameriške predsednike. Privrženci verjamejo, da lahko vodja sekte, ki živi s skupino v Creweu, ozdravi bolne in povzroči, da luna izgine, navaja Guardian. Približno 150 ljudi živi skupaj v razprostirajoči se stavbi, ki je uvrščena na seznam zaščitenih stavb II. stopnje v Creweu. Drugi privrženci živijo drugod v mestu in po svetu.

Načelnik policije Gareth Wrigley je povedal, da policija še ne more potrditi števila aretacij. Poudaril je, da se policijska preiskava osredotoča na posamezne osumljence in ne na versko skupino kot celoto.

Na sedežu skupine naj bi živelo približno 56 otrok, ki se šolajo doma. Wrigley je povedal, da policija sodeluje z lokalnimi partnerji pri uvedbi zaščitnih ukrepov.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Heprk
29. 04. 2026 16.01
Baje tega ni na zahodu,
+1
1 0
nelevnedesen
29. 04. 2026 15.46
Ko pri strojanih
-2
0 2
