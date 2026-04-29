500 policistov nad versko sekto: obtožbe o spolnih zlorabah in suženjstvu

Policija je izvedla racijo na sedežu skupnosti 'Ahmadi religija miru in svetlobe' (Ahmadi Religion of Peace and Light oz. AROPL) po preiskavi obtožb o hudih spolnih kaznivih dejanjih, sodobnem suženjstvu in prisilnih porokah, navaja Independent.

V sredo zjutraj je bilo na terenu približno 500 policistov iz različnih delov severozahodne Anglije, ki so opravili več aretacij. Policisti so imeli sodne naloge za vstop v sedež skupine, ki se nahaja v nekdanji sirotišnici, imela pa naj bi tudi druge nepremičnine v mestu Crewe v grofiji Cheshire, poroča Guardian.

Do aretacij je prišlo, potem ko je bila policija v Cheshiru marca obveščena o ženski, ki zdaj živi na Irskem in se je pritožila zaradi posilstva in spolne zlorabe na sedežu AROPL. Vsa domnevna kazniva dejanja so se zgodila leta 2023, vpletena pa je bila ženska, ki je bila takrat članica skupine.

Osumljenci v zadevi so moški in ženske, Američani, Mehičani, Britanci, Nemci in Španci. Po aretacijah je policija izvedla preiskavo prostorov.