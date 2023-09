Policija verjame kolegu: Mihaelo je ubil nehote. Hvalil se je, izvlekel pištolo ...

S tem je ovrgel neuradne informacije, da naj bi med dogodkom in njegovim klicem na pomoč minili kar dve uri. " To je napačna informacija. O podrobnostih ne morem govoriti, imamo pa komunikacijo dekleta in lahko rečem, da je od njene zadnje komunikacije do njegovega klica na 112 minilo nekaj minut. V tistem prvem klicu je skušal prikazati, da gre za samomor in da se je dekle ustrelilo ," je pojasnil.

Zatrdil je še, da policija razpolaga s podatkom zadnjega komuniciranja 21-letne študentke Mihaele Berak , po katerem je od njene zadnje komunikacije do trenutka, ko je 27-letni policist Marko Smažil poklical številko 112 in dogodek poskušal prikazati kot samomor, minilo nekaj minut.

'Hitro smo ugotovili, da ni šlo za samomor'

"Naša ekipa je prišla na ogled kraja, poklicali smo okrožno državno tožilstvo, namestnica tožilke je vodila ogled, potekalo je fotografiranje, odkrivanje in zavarovanje sledi ... Zelo hitro smo ugotovili, da ni šlo za samomor, pač pa jo je ustrelil on," je še dejal.

Zjutraj so ga prijeli in odpeljali v pripor.

Bece je povedal še, da so ugotovili, da sta se Smažil in Berakova poznala približno en mesec in da je ona večkrat prišla k njemu v stanovanje."Usodnega dne je delal do 18. ure in si v službi izposodil nov tulec za pištolo. Prišel je domov, zvečer pa je Mihaela prišla v njegovo stanovanje, kjer se je malo pozneje zgodil tragični dogodek."

Komentiral je tudi dejstvo, da je državno tožilstvo policijsko kvalifikacijo hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost in ogrožanje življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem s smrtno posledico prekvalificiralo v umor. "Zdaj je kvalifikacija umor, v prihodnjih mesecih pa bodo potekala preiskovalna dejanja in zbiranje dokazov, kot so preiskave mobilnih telefonov in morebitna izvedenska poročila, tako da ne pomeni, da bo na koncu ta kvalifikacija tudi ostala. V tem ne vidimo ničesar spornega," je še povedal.