Bakle, solzivec, eksplozije, vodni top med protivladnimi protesti

Protestniki so se najprej zbrali pred sedežem vlade, kjer je Berisha Rami očital, da je državo pahnil v revščino in korupcijo. A govor je moral kmalu končati, saj je policija množico razgnala z uporabo vodnega topa in solzivca, potem ko so nekateri protestniki v vladno poslopje metali pirotehniko in molotovke.
Berisha je nato vodil shod proti parlamentu, kjer jih je prav tako pričakala policija. Približno dve uri so v okoliških ulicah trajali spopadi med policisti in protestniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Glede na navedbe policije je bilo pridržanih približno 30 ljudi, medtem ko Demokratska stranka poroča o 40 aretacijah svojih podpornikov. Notranja ministrica Albana Kociu je v objavi na družbenih omrežjih obsodila "vandalizem" in dodala, da gre pri napadih na policijo za kaznivo dejanje.
Obtožujejo ga korupcije
Berisha in njegovi podporniki že dlje časa Ramo in njegovo vlado obtožujejo korupcije. Njihovi pozivi k odstopu premierja so se okrepili novembra lani, ko je tožilstvo namestnico premierja in ministrico za infrastrukturo Belindo Balluku obtožilo korupcije. Z več drugimi uradniki in zasebnimi podjetji naj bi prirejala javne razpise v korist določenih podjetij pri velikih infrastrukturnih projektih, kar zanika. Trenutno je suspendirana s položaja.
Demokratska stranka, ki se je tudi sama soočala z očitki korupcije, ko je bila na čelu države, je v zadnjih mesecih priredila že več protestnih shodov, ki so se pogosto končali v spopadih s policijo.
