Bakle, solzivec, eksplozije, vodni top med protivladnimi protesti

Protestniki so se najprej zbrali pred sedežem vlade, kjer je Berisha Rami očital, da je državo pahnil v revščino in korupcijo. A govor je moral kmalu končati, saj je policija množico razgnala z uporabo vodnega topa in solzivca, potem ko so nekateri protestniki v vladno poslopje metali pirotehniko in molotovke.

Berisha je nato vodil shod proti parlamentu, kjer jih je prav tako pričakala policija. Približno dve uri so v okoliških ulicah trajali spopadi med policisti in protestniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Glede na navedbe policije je bilo pridržanih približno 30 ljudi, medtem ko Demokratska stranka poroča o 40 aretacijah svojih podpornikov. Notranja ministrica Albana Kociu je v objavi na družbenih omrežjih obsodila "vandalizem" in dodala, da gre pri napadih na policijo za kaznivo dejanje.

Protestni shod v Tirani AP

Obtožujejo ga korupcije