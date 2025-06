V Srbiji še naprej vre: policija na ulici s hitrostjo proti protestnikom

Na spletu se je pojavilo več posnetkov iz različnih zornih kotov, ki razkrivajo, da naj bi štiri policijska vozila s prižganimi modrimi lučmi na ulici Vojvode Stepe zapeljala naravnost v skupino protestnikov, ki je stala na cesti. Protestniki so, da bi se izognili vozilom in trčenju, začeli panično bežati.

Do incidentov med protestniki in policijo naj bi prišlo tudi v nekaterih drugih mestih. V kraju Milanovac naj bi policist enega od protestnikov prijel za vrat, da bi ga aretiral, nad protestnike naj bi se spravili tudi s pendreki, poročajo srbski mediji.

Tožilstvo je v nedeljo zvečer objavilo, da je bilo pridržanih skupno osem ljudi, ki so osumljeni priprave dejavnosti proti ustavni ureditvi in varnosti Srbije ter pozivanja k nasilni spremembi ustavne ureditve.

Študenti in drugi demonstranti, ki so v soboto množično protestirali proti oblastem, so se v nedeljo po prvih aretacijah vrnili na ulice. Blokirali so več prometnic v Beograd, prav tako so se protestno zbrali pred stavbo tožilstva. Shodi so potekali še v najmanj devetih mestih.