Policija zaprla ulico v Berlinu, da so lahko natovorili vso pomoč

V Turčijo in Sirijo, ki ju je prizadel katastrofalen potres, prihaja pomoč z vsega sveta. V Nemčiji, kjer živi številčna turška skupnost, so se ljudje množično zganili. V le nekaj urah so zbrali več ton humanitarne pomoči. Policija v Berlinu je morala zapreti celo ulico, da so prostovoljci pakete lahko natovorili na tovornjake. Odzivajo se tudi številne druge države.

Člani turške skupnosti v Berlinu so po novici o uničujočem potresu na jugovzhodu Turčije in severozahodu Sirije, ki je vzel na tisoče življenj, potrebovali le nekaj ur, da so zbrali več ton humanitarne pomoči, poroča tiskovna agencija AP. Policija je nazadnje zaprla Turmstrasse, ki je glavna ulica v berlinskem okrožju Moabit v bližini Brandenburških vrat, da so lahko prostovoljci na tovornjake natovorili zbrane vreče in pakete. Naslednji korak bo popis zbranega materiala, da bo lahko konvoj brez zapletov prestal carinsko kontrolo. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Tudi Kitajska je danes napovedala paket pomoči Turčiji v višini 5,49 milijona evrov za sanacijo posledic uničujočega potresa. Južna Koreja namerava Turčiji poslati reševalce in medicinsko opremo, medtem ko je Japonska svoje reševalne ekipe poslala že v ponedeljek. Avstralski premier Anthony Albanese je Turčiji obljubil 6,94 milijona evrov humanitarne pomoči, novozelandski premier Chris Hipkins pa približno milijon evrov pomoči. PREBERI ŠE Nepregledna množica hiti pomagat na jug Turčije Tudi v Sirijo je medtem že prispela humanitarna pomoč. Na letališču v Damasku sta v jutranjih urah pristali letali s pomočjo iz Irana in Iraka, pri čemer so iraška letala prepeljala približno 70 ton hrane, medicinske opreme in odej, poroča sirska tiskovna agencija Sana. Turški državni organ za upravljanje nesreč in izrednih razmer (AFAD) je sporočil, da je v prizadete regije že prispelo več kot 2600 reševalcev iz 65 držav. Skupaj pa je bilo dostavljenih več kot 300.000 odej in 4100 šotorov.