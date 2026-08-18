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Policija zaradi požara pri Kaštelih prijela dva najstnika

Split, 18. 08. 2026 12.36 pred 2 urama 2 min branja 4

Avtor:
Ti.Š.
Hrvaški gasilci

15- in 16-letnika, osumljena, da sta podtaknila požar v bližini Kaštelov, so policisti uspeli identificirati na podlagi posnetkov, ki so jih objavili hrvaški mediji. Po dosedanjih ugotovitvah policistov sta mladeniča na avtobusni postaji namerno zažigala papirčke za zvijanje tobaka in jih metala v suho travo in nizko rastlinje. Tako sta povzročila požar, nato pa s kraja dogodka pobegnila z mopedom.

Hrvaški policisti so prijeli dva najstnika, stara 15 in 16 let, osumljena, da sta podtaknila požar, ki je v soboto izbruhnil na območju Malačke, v bližini Kaštelov. Kot pravijo, so mladoletnika uspeli identificirati na podlagi posnetkov, objavljenih v medijih, poroča net.hr.

Ugotovili so, da sta 15. avgusta okoli 00.44 ponoči v bližini naslova Put Malačke, na avtobusni postaji v smeri Kaštela, namerno zažigala papirčke za zvijanje tobaka in jih metala v suho travo in nizko rastlinje. Tako sta povzročila požar, nato pa s kraja dogodka pobegnila z mopedom.

"Obstaja utemeljen sum, da sta na ta način storila kaznivo dejanje ogrožanja življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom," so ob tem sporočili s policije. S kazensko ovadbo so ju danes zjutraj predali nadzorniku za pridržanje.

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Požar pri Kaštelih je izbruhnil na praznik Marijinega vnebovzetja, malo po polnoči. Zgorelo je približno 5000 kvadratnih metrov trave in nizkega rastlinja. Požar so pogasili prostovoljni gasilci iz društev Mladost in Kaštela.

Le 13 minut pozneje, okoli 1. ure zjutraj, je zagorelo še na območju Rudina v Kaštel Novem. Tudi tam je zgorelo okoli 5000 kvadratnih metrov trave in nizkega rastlinja. Požar so pogasili okoli 2.30 zjutraj, z ognjem pa so se borili pripadniki petih gasilskih enot.

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KOMENTARJI4

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Senzor
18. 08. 2026 14.44
Mogoče sta bila najstnika mladoletna migranta.??? Vemo kdo dela štalo po butasti EU.!!!
Odgovori
+1
1 0
dzonimakaroni
18. 08. 2026 14.27
tokrat niste napisali porekla?
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
18. 08. 2026 13.54
Dva prava rojena Torcida navijača!
Odgovori
+3
4 1
hapiness
18. 08. 2026 13.36
sodobna mladina. na mladih svet stoji. potem vemo kje smo
Odgovori
+5
6 1
sabro4
18. 08. 2026 12.57
kdo so to, NASTNIKI?
Odgovori
-1
2 3
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