Policija zaradi požara pri Kaštelih prijela dva najstnika

Hrvaški policisti so prijeli dva najstnika, stara 15 in 16 let, osumljena, da sta podtaknila požar, ki je v soboto izbruhnil na območju Malačke, v bližini Kaštelov. Kot pravijo, so mladoletnika uspeli identificirati na podlagi posnetkov, objavljenih v medijih, poroča net.hr.

Ugotovili so, da sta 15. avgusta okoli 00.44 ponoči v bližini naslova Put Malačke, na avtobusni postaji v smeri Kaštela, namerno zažigala papirčke za zvijanje tobaka in jih metala v suho travo in nizko rastlinje. Tako sta povzročila požar, nato pa s kraja dogodka pobegnila z mopedom.

"Obstaja utemeljen sum, da sta na ta način storila kaznivo dejanje ogrožanja življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom," so ob tem sporočili s policije. S kazensko ovadbo so ju danes zjutraj predali nadzorniku za pridržanje.