Policija znova odpira primere: kaj se je zgodilo izginulim dekletom?

Avstralska policija bo znova odprla preiskavo izginotja Cheryl Grimmer. Triletna deklica je januarja 1970 izginila s plaže Fairy Meadow v Wollongongu, južno od Sydneyja. Njen brat Ricki Nash, ki sicer sodeluje v preiskavi, pravi, da družina že več kot 50 let živi s posledicami napak policije. "Če bi policija takrat opravila svoje delo, bi resnico poznali že pred leti," je povedal v sklopu parlamentarne preiskave Novega Južnega Walesa, ki je preučevala primere nerešenih umorov in izginulih oseb.

Cheryl Grimmer je bila stara tri leta, ko je izginila s plaže Fairy Meadow. FOTO: X (Posnetek zaslona)

Po dekličinem izginotju je stekla obsežna iskalna akcija, a za Cheryl niso našli nobenih sledi. Avstralska policija je leta 2017 sicer prijela osumljenca, obtožili so ga ugrabitve in umora deklice, a je moški, znan zgolj pod vzdevkom Mercury, odkoral na prostost. Čeprav je že pred desetletji, še kot najstnik priznal njeno ugrabitev, je sojenje leta 2019 propadlo. Njegovo izpoved je sodnik namreč zavrnil – ker je osumljenec tedaj pričal kot mladoletnik, je presodil, da priznanja ni mogoče predložiti kot dokaz na sojenju. Mercury je pozneje zanikal kakršno koli povezavo z deklico, tožilstvo pa je bilo prisiljeno opustiti pregon. Cheryl je izginila slabi dve leti po tem, ko se je družina iz Bristola preselila v Avstralijo. "Cheryl ni bila dosje, bila je neverjetna, zabavna deklica," je prvi dan javnih obravnav povedal njen starejši brat Ricki.

Serijski morilec Ivan Milat. FOTO: AP

V sklopu preiskave je spregovoril tudi brat dvojček Kay Docherty, ki je izginila v bližini Wollongonga leta 1979, pri starosti 15 let. "Oba starša sta umrla prezgodaj, ne da bi dobila odgovore ali vedela, kaj se je zgodilo z njuno edino hčerko," je dejal Kevin Docherty. "Dobesedno sta umrla zaradi strtega srca, v razmaku osmih let." Tudi on je podrobno opisal neučinkovitost policije pri obravnavi izginotja sestre. "Mama je vedno govorila, da ko je tisto noč šla na policijsko postajo, sta bila tam dober in slab policist," je povedal ter dodal, da sta policista mamo odpravila z besedami, da je Kay najbrž pobegnila. In prav zaradi te domneve so po mnenju Dochertyja naredili premalo oziroma je sploh niso poskušali najti. Primer Kay Docherty je eden od večih, ki jih avstralski preiskovalci znova odpirajo in ki bi lahko bili povezani z zloglasnim avstralskim serijskim morilcem Ivanom Milatom. Ta je med leti 1989 in 1992 ugrabil in umoril najmanj sedem žrtev, starih od 19 do 22 let – tri Nemce, dve Britanki in dva Avstralca. Popotnike je pobiral med tem, ko so štopali na dolgem odseku ceste med Sydneyjem in Melbournom. Vse jih je nato odpeljal v gozd Belanglo v Novem Južnem Walesu.

Keren Rowland FOTO: Profimedia