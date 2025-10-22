Policijo napadali z opekami in steklenicami, zažgali policijski avtomobil

V Dublinu je nasilni protest pred hotelom za prosilce za azil popolnoma ušel izpod nadzora. Protestniki so se poskušali skozi policijski kordon prebiti s konjskimi vpregami, imeli so vrtne vile in različna orodja, v policiste pa metali opeke, ognjemet in steklenice. Policisti so morali uporabiti vodni top, policiste na konjih in pasjo enoto.

Po napadu na irsko policijo pred hotelom za prosilce za azil Citywest v Dublinu je bilo po poročanju BBC aretiranih šest oseb. Proteste je sprožil spolni napad na deklico, staro približno 10 let, v okolici hotela. Osumljen naj bi bil 26-letni moški, prosilec za azil. Protestniki so policiste napadali z opekami, ognjemeti in steklenicami. Zažgali so tudi policijski avtomobil. Enota posebne policije (protiizgredna enota) je zadržala protestnike in jim preprečila dostop do hotela.

Imeli so konjske vprege in vrtne vile, helikopter napadali z laserskimi žarki

Kot je sporočila policija (Gardaí), so nekateri protestniki poskušali prebiti policijski kordon s konjskimi vpregami. Imeli so tudi vrtne vile in druga orodja, s katerimi so uničevali zidove, da bi pridobili predmete za metanje. Policijski helikopter so napadli z laserskimi žarki, en policist pa je potreboval zdravniško oskrbo zaradi poškodbe stopala. Komisar irske policije Justin Kelly je dejal, da dejanj ni mogoče opisati drugače kot "huliganstvo": "Šlo je za drhal, ki je bila odločena obračunati z gardai (policijo). Odločno obsojam napade na pripadnike policije, ki so svoje delo opravili profesionalno in z veliko poguma, da bi zaščitili ljudi."

Irski premier izrekel priznanje vsem policistom v prvi liniji

Povedal je, da je bilo na terenu približno 300 policistov, od tega polovica iz enote za vzdrževanje javnega reda. Uporabili so tudi vodni top, policiste na konjih in pasjo enoto. Po poročanju javne radiotelevizije RTÉ se je v bližini hotela zbralo več tisoč ljudi. Irski premier Micheál Martin je dejal, da ni nikakršnega opravičila za napade na policijo: "Ni opravičila za grobo zlorabo, ki so je bili deležni, in za poskuse fizičnih napadov na pripadnike policije, kar bo šokiralo vse razsodne ljudi." Izrekel je priznanje vsem policistom v prvi liniji, "ki so pogumno in hitro posredovali ter vzpostavili red".

'Ljudje sedijo doma in jih je strah'