Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Policijo napadali z opekami in steklenicami, zažgali policijski avtomobil

Dublin, 22. 10. 2025 07.42 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
17

V Dublinu je nasilni protest pred hotelom za prosilce za azil popolnoma ušel izpod nadzora. Protestniki so se poskušali skozi policijski kordon prebiti s konjskimi vpregami, imeli so vrtne vile in različna orodja, v policiste pa metali opeke, ognjemet in steklenice. Policisti so morali uporabiti vodni top, policiste na konjih in pasjo enoto.

Po napadu na irsko policijo pred hotelom za prosilce za azil Citywest v Dublinu je bilo po poročanju BBC aretiranih šest oseb. Proteste je sprožil spolni napad na deklico, staro približno 10 let, v okolici hotela. Osumljen naj bi bil 26-letni moški, prosilec za azil. Protestniki so policiste napadali z opekami, ognjemeti in steklenicami. Zažgali so tudi policijski avtomobil. Enota posebne policije (protiizgredna enota) je zadržala protestnike in jim preprečila dostop do hotela.

Imeli so konjske vprege in vrtne vile, helikopter napadali z laserskimi žarki

Kot je sporočila policija (Gardaí), so nekateri protestniki poskušali prebiti policijski kordon s konjskimi vpregami. Imeli so tudi vrtne vile in druga orodja, s katerimi so uničevali zidove, da bi pridobili predmete za metanje.

Policijski helikopter so napadli z laserskimi žarki, en policist pa je potreboval zdravniško oskrbo zaradi poškodbe stopala. Komisar irske policije Justin Kelly je dejal, da dejanj ni mogoče opisati drugače kot "huliganstvo": "Šlo je za drhal, ki je bila odločena obračunati z gardai (policijo). Odločno obsojam napade na pripadnike policije, ki so svoje delo opravili profesionalno in z veliko poguma, da bi zaščitili ljudi."

Irski premier izrekel priznanje vsem policistom v prvi liniji

Povedal je, da je bilo na terenu približno 300 policistov, od tega polovica iz enote za vzdrževanje javnega reda. Uporabili so tudi vodni top, policiste na konjih in pasjo enoto. Po poročanju javne radiotelevizije RTÉ se je v bližini hotela zbralo več tisoč ljudi.

Irski premier Micheál Martin je dejal, da ni nikakršnega opravičila za napade na policijo: "Ni opravičila za grobo zlorabo, ki so je bili deležni, in za poskuse fizičnih napadov na pripadnike policije, kar bo šokiralo vse razsodne ljudi." Izrekel je priznanje vsem policistom v prvi liniji, "ki so pogumno in hitro posredovali ter vzpostavili red".

'Ljudje sedijo doma in jih je strah'

Irski minister za pravosodje Jim O'Callaghan je prav tako poudaril, da za nasilne prizore ni opravičila in da bodo vsi vpleteni privedeni pred roko pravice. "Iz pogovorov s kolegi mi je jasno, da to nasilje ne odraža prebivalcev Saggarta (vas v okrožju Dublin). To niso ljudje, ki sodelujejo v teh kaznivih dejanjih, temveč tisti, ki sedijo doma in jih je strah," je še dejal.

V zadnjem predsedniškem soočenju je predsedniška kandidatka Heather Humphreys nasilje označila kot "popolnoma grozljivo". Druga predsedniška kandidatka Catherine Connolly pa je prizore v Saggartu označila za "zelo pretresljive". Dodala je, da "moramo biti v tej državi zelo previdni glede razkolov, ki se pojavljajo".

policija protest migranti Dublin nasilje
Naslednji članek

Z baloni tihotapili cigarete, Litva zato zaprla letališče in meje

Naslednji članek

Trump ne želi 'zapravljenega srečanja' s Putinom

SORODNI ČLANKI

Med protesti v Srbiji zažgali pisarne vladajoče stranke, Vučić: Vse maske so padle

V Združenem kraljestvu več tisoč ljudi na protestih proti rasizmu

'Oblast nas skuša ustaviti z blokadami, mi želimo ustaviti njihovo nasilje'

Hrvaška policija bo v preiskavi neprijavljenega shoda uporabila posnetke mestnih kamer

Protestniki policijski helikopter osvetljevali z laserjem, pilot poškodovan

Dan po (nasilnih) protestih: razbita okna, zažgani smetnjaki in poškodovani policisti

Na protestu afganistanskih žensk izbruhnilo nasilje: 'Nismo ženske iz 90-ih'

Mitev priznal napade na novembrskih nasilnih protestih v Ljubljani

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Observatore kita
22. 10. 2025 10.05
Počasi se bo folku zrolal
ODGOVORI
0 0
Stajerc22
22. 10. 2025 10.05
Katero stran zdaj branijo policisti? Drzavljane ali tujce?
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
22. 10. 2025 10.01
+1
To niso ljudje ,slabš kod žvad .
ODGOVORI
1 0
Gašper 94
22. 10. 2025 10.01
+1
Sej ne da so v britaniji sistematicno prikrivali grooming in posilstva priseljencev iz bljiznjega in srednjega vzhoda. Sedaj se pa cudite ko so anglezi rekli da je dovolj?
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
22. 10. 2025 10.00
+1
Res je 10 letnico posilili oo trm pa nič, sramota.
ODGOVORI
1 0
PoldeVeliki
22. 10. 2025 09.58
+1
Seveda oblast ščiti migranta.
ODGOVORI
1 0
Lark
22. 10. 2025 09.58
+2
Zanimivo kako so politiki zgroženi. Seveda ne nad tistim, kar se je zgodilo 10 letni žrtvi...
ODGOVORI
2 0
Samo navijač
22. 10. 2025 09.57
+2
Pri nad enako.levj in desni so odgovorni za ta nezakonit exodus kosovarjev.
ODGOVORI
2 0
Samo navijač
22. 10. 2025 09.55
Izdajalce pa pred sodišča.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
22. 10. 2025 09.54
+2
Irci se ne bodo dal,drzavo bodo ocisti nč bat. Nezakoniti bodo pobegnsl po vodi.
ODGOVORI
2 0
jugalo
22. 10. 2025 09.50
+1
Takoooo! Samo sekaj po sužnjih države!!
ODGOVORI
1 0
M E G A
22. 10. 2025 09.50
-1
...treba bo vodo zamnjat za kaj konkretnega
ODGOVORI
0 1
zurc
22. 10. 2025 09.49
+3
zakaj se pa nobeden od politikov in policije vpraša zakaj je do tega prišlo
ODGOVORI
3 0
bandit1
22. 10. 2025 09.47
'Ljudje sedijo doma in jih je strah', tudi pri nas bo kmalu tako.
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
22. 10. 2025 09.46
+3
Kdaj se bo to zgodilo v Novi Gorici posilstva po tekočem traku..))) Drugje so teh migrantov do grla siti..
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306