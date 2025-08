Policijska akcija v klubu v Poreču, kjer so pretepli Slovenca

Policija je sinoči v gostinskem objektu v Poreču izvajala aktivnosti iz pristojnosti, da bi preprečila nezakonito ravnanje, so za Istarski. hr potrdili hrvaški policisti. Kot piše medij, se je ponoči v klubu Saint and Sinner, kjer jo je skupil 19-letni Slovenec, odvijala policijska akcija. Tam se je zbralo veliko število policijskih vozil in policistov. Po neuradnih informacijah Istarski.hr, so ugotovili dve kršitvi zoper javni red in mir ter o posedovanju orožja. Ena oseba je bila namreč aretirana zaradi razžalitve policijske osebe.