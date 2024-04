Policijska akcija: zasegli vile, avtomobile, kriptovalute, ure Rolex

Italijanski, avstrijski, romunski in slovaški policisti so pridržali več kot 20 oseb, ki jih sumijo povezave z organizirano kriminalno združbo, ki je z goljufijo evropskih sredstev pridobila okoli 600 milijonov evrov protipravnih sredstev, poroča Politico . Gre za sredstva iz evropskega sklada za okrevanje gospodarstva po pandemiji covida-19.

Italija je sicer ena izmed največjih upravičenk sklada EU za okrevanje po epidemiji covida-19. Prejela je namreč kar 191,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev in posojil.

150 policistov je pridržalo osem ljudi, še štirinajstim pa je izreklo hišni pripor. Policija je ob tem preiskala tudi domove in podjetja osumljencev ter v hišnih preiskavah zasegla in zamrznila večjo količino premoženja. Med drugim je zasegla tudi stanovanja in vile, kriptovalute, ure Rolex, zlato in nakit ter avtomobile znamk Lamborghini, Porsche in Audi Q8.

Finančna policija je pregledala sumljive transakcije in odkrila "pranje velike vsote denarja, ki se izvaja prek zapletene mreže fiktivnih podjetij, ustanovljenih v Italiji, Avstriji, Romuniji in na Slovaškem," je sporočila italijanska finančna policija. Goljufi so si pri pridobitvi sredstev pomagali z uporabo naprednih tehnologij, tudi s kriptovalutami in umetno inteligenco.

V zadnjem desetletju so kriminalne združbe postale vse bolj spretne pri črpanju sredstev, ki jih Evropska unija razdeljuje za razvoj in obnovo, še poroča medij. S tem so tudi kriminalne organizacije svoje delovanje nekoliko preusmerile od klasičnega izsiljevanja in ropov, saj evropske subvencije zagotavljajo bolj donosen in zanesljiv tok dohodka.

Leta 2023 je število preiskav goljufij, povezanih s skladom EU za okrevanje, naraslo, je v svojem letnem poročilu zapisalo Evropsko javno tožilstvo, ki je odgovorno za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj znotraj EU.