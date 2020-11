Policijske racije na domu in v ordinaciji Maradonovega zdravnika

Argentinska policija je preiskala domovanje in zasebno kliniko Leopolda Luque , zdravnika nogometne legende Diega Maradone , ki je umrl pred štirimi dnevi. Policija poskuša v preiskavi zbrati morebitne dokaze in preveriti, ali je bila za smrt največjega nogometaša vseh časov kriva malomarnost zdravnikov, poroča BBC. Po poročanju nekaterih medijev naj bi zdravnika tako preiskovali celo zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, poroča AFP.

Maradonove hčere so namreč zahtevale natančne informacije o tem, kakšna zdravila je po operaciji prejemal Maradona. Ta je namreč umrl potem, ko zdravnikom, ki so mu pomagali v njegovi vili, reanimacija po zastoju srca ni uspela.

Njegov odvetnik je takrat udaril po zdravnikih in reševalcih. V argentinskih medijih so na dan pogreba namreč odmevale besede Maradonovega odvetnikaMatiasa Morle:"Neverjetno je, da moj prijatelj 12 ur ni bil oskrbovan ali pod nadzorom zdravniške službe," je zapisal in dodal, da gre za "kriminalno idiotstvo", saj naj bi nato družina na pomoč reševalcev čakala več kot 30 minut. Pozval je k podrobni preiskavi dogodkov in sklenil z besedami: "Bil je dober sin, najboljši igralec nogometa v zgodovini in poštena oseba. Počivaj v miru, brat."