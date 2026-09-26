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'Policijske sirene, reševalci, helikopter ... bilo je kot v filmu'

Liman, 26. 09. 2026 11.13 pred 13 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.V.
Reševanje v Kolpi

Drama, ki se je odvila v okolici vasi Damalj na hrvaški strani Kolpe, je šokirala domačine, ki so sicer vajeni skoraj rednih prehodov reke s strani migrantov. V zadnjem poskusu prečkanja je umrlo pet oseb, domačini pa pripovedujejo o dramatičnem reševanju ostalih.

Skupina približno dvajsetih tujih državljanov je okoli 15.30 poskušala prečkati reko Kolpo, ki razmejuje slovensko in hrvaško ozemlje. Za pet oseb se je poskus končal tragično – utopili so se v reki. Nadaljnjih pet oseb so rešili iz vode, večina skupine pa je uspela doseči slovensko obalo.

Novinarji Jutarnjega lista so v Damlju našli kraj, kjer je skupina vstopila v Kolpo. Na obali in v plitvini so našli več kosov oblačil.

Kolpa v zgornjem toku v tem letnem času ni posebej divja, prav tako ne mrzla. Skupina je vstopila v reko na mestu, kjer se poleti kopajo domačini. Ti so povedali, da težava tiči v tem, da so migranti pogosto zelo slabi plavalci ter da je Kolpa ponekod zahrbtna.

Preberi še V Kolpi utonilo pet migrantov, 15 jih je prečkalo mejo

"Nekoliko višje je en slap, nekoliko nižje pa drug. Oba kraja pokrivajo policijske patrulje, ker vedo, da je migrantom tam najlažje prečkati Kolpo. A migranti vedo tudi, da jih tam čaka policija, zato izbirajo težje prehode. Ta je bil žal za nekatere od njih usoden," je za časnik povedal eden od domačinov.

Pravi, da se je vračal iz gozda, ko je ugotovil, da se dogaja nekaj resnega. "Policijske sirene, reševalno vozilo, helikopter ... Zdravnik je prihitel na moje dvorišče in vprašal, kje točno se je zgodilo. Vse skupaj je bilo videti kot iz filma."

Kot je včeraj poročal net.hr, je policist skočil v reko in skupaj s kolegom ter s pomočjo občanov uspel na obalo potegniti pet tujih državljanov in jih rešiti. Po doslej ugotovljenih podatkih je bilo v skupini približno dvajset ljudi. Štirinajstim jih je uspelo prečkati Kolpo in so v Sloveniji, pet so rešili iz reke, pet ljudi pa je izgubilo življenje.

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Policistom so pri preiskovanju območja pomagali gasilci, policija pa nadaljuje kriminalistično preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine tragedije.

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damalj migranti reševanje

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BroNo1
26. 09. 2026 12.07
Pravilno, da so jih rešili, pravilno pa je tudi upam, da so jih poslali nazaj od koder so prišli….Ničelna toleranca, dokler nimajo domači mladi možnosti za osnovne dobrine kamor spada tudi nakup stanovanja!
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