'Policijske sirene, reševalci, helikopter ... bilo je kot v filmu'

Skupina približno dvajsetih tujih državljanov je okoli 15.30 poskušala prečkati reko Kolpo, ki razmejuje slovensko in hrvaško ozemlje. Za pet oseb se je poskus končal tragično – utopili so se v reki. Nadaljnjih pet oseb so rešili iz vode, večina skupine pa je uspela doseči slovensko obalo.

Novinarji Jutarnjega lista so v Damlju našli kraj, kjer je skupina vstopila v Kolpo. Na obali in v plitvini so našli več kosov oblačil.

Kolpa v zgornjem toku v tem letnem času ni posebej divja, prav tako ne mrzla. Skupina je vstopila v reko na mestu, kjer se poleti kopajo domačini. Ti so povedali, da težava tiči v tem, da so migranti pogosto zelo slabi plavalci ter da je Kolpa ponekod zahrbtna.