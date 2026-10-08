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Policijski nalogi za preiskavo princa Andrewa nezakoniti

London, 08. 10. 2026 15.47 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
M.V.
Princ Andrew

Policija je sodišču priznala, da so bili v začetku leta izdani nalogi za preiskavo doma princa Andrewa v Sandringhamu in kraljeve lože v Windsorju Andrewa Mountbattena-Windsorja, nezakoniti.

Policija je Andrewa februarja aretirala zaradi suma zlorabe uradnega položaja. Sam zanika kakršno koli nepravilno ravnanje. Nalogi so bili izdani pred njegovo aretacijo, njegovi odvetniki pa izpodbijajo njihovo zakonitost.

Zoper ravnanja načelnika policijske uprave in Centralnega kazenskega sodišča so sprožili postopek sodne presoje, poroča BBC.

Preberi še Nekdanji princ Andrew s pritožbo nad zakonitost nalogov za preiskavo

Policija Thames Valley je ob preiskavi Andrewovih domovanj zasegla dokumente in elektronske naprave. Pogoj za izdajo odredb je bil, da morajo obstajati utemeljeni razlogi za domnevo, da ne bodo zaseženi dokumenti, ki se uporabljajo za poslovne namene ali v okviru plačane oziroma neplačane vloge, pri kateri je bila podana zaveza k zaupnosti.

Policija zdaj priznava, da sodnik, ki je odredbe izdal, o tem ni mogel biti prepričan.

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KOMENTARJI6

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Un71
08. 10. 2026 16.56
Ja pa najbolj, da se začne preganjat žrtve....
Odgovori
0 0
flojdi
08. 10. 2026 16.41
??keri pišejo Zakone
Odgovori
0 0
Ursooo
08. 10. 2026 16.19
Upam, da bodo podporniki spet šotorili s transparenti po Londonu in oboževali kraljevo družino. In prispevali še zadnje fičnike za blagostanje izbrancev. Ampak potrebno je pa ukiniti RTV prispevek. Jaz bi rekel janscharsko: Naj se kraljeva družina izkaže na svobodnem in prostem trgu. Naj si zaslužijo valdavino.
Odgovori
+0
2 2
Ursooo
08. 10. 2026 16.16
Tako je! God save the king! In celotno njegovo krdelo prisklednikov.
Odgovori
+1
3 2
Justice4all
08. 10. 2026 16.16
Tako se bodo končali Epstein dokumenti...vse bo izginilio pod preprogo...
Odgovori
+4
6 2
Slash
08. 10. 2026 16.13
Pravilno! Sedaj pa prosim, da se njegovi visokosti opravičite in da dobi visoko odškodnino!
Odgovori
+2
5 3
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