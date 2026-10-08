Policijski nalogi za preiskavo princa Andrewa nezakoniti

Policija je Andrewa februarja aretirala zaradi suma zlorabe uradnega položaja. Sam zanika kakršno koli nepravilno ravnanje. Nalogi so bili izdani pred njegovo aretacijo, njegovi odvetniki pa izpodbijajo njihovo zakonitost.

Policija Thames Valley je ob preiskavi Andrewovih domovanj zasegla dokumente in elektronske naprave. Pogoj za izdajo odredb je bil, da morajo obstajati utemeljeni razlogi za domnevo, da ne bodo zaseženi dokumenti, ki se uporabljajo za poslovne namene ali v okviru plačane oziroma neplačane vloge, pri kateri je bila podana zaveza k zaupnosti.

Policija zdaj priznava, da sodnik, ki je odredbe izdal, o tem ni mogel biti prepričan.