Policijski poveljnik: Klečanje na vratu Floyda je bilo nepotrebno in pretirano

45-letni Derek Chauvin je obtožen, da je s pritiskanjem kolena na vrat ubil Georga Floyda , ki je vklenjen ležal na tleh. Floydova smrt je povzročila proteste proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi v ZDA, ki so se sprevrgli v nemire in tudi proteste proti vsem simbolom rasizma v ZDA.

Kdaj bi bila takšna sila sploh upravičena?

Zimmerman je razložil, da bi bila takšna sila upravičena le, če bi se policisti počutili ogrožene, vendar sam ne vidi razloga za kaj takega, saj je bil Floyd vklenjen in na tleh. Povedal je tudi, da bi mu morali nuditi prvo pomoč, še preden je prispelo reševalno vozilo, saj so policisti za to izurjeni in imajo tako dolžnost.

Chauvin je Floyda zbil na tla in mu devet minut in 29 sekund klečal na vratu, dokler Floyd ni izdihnil. Chauvin je odganjal vse priče, ki so hotele nuditi prvo pomoč, in jim celo grozil. Poročnik Zimmerman je dejal, da je pritiskanje s kolenom na vrat osumljenca, ki leži na tleh na trebuhu, smrtonosno.

Chauvinov odvetnikEric Nelson je iz poročnika uspel izsiliti le mnenje, da je lahko vklenjena oseba še naprej nevarna, čeprav to ni veljalo za Floyda.

Policijski narednikDavid Ploeger je že v četrtek pričal, da bi moral Chauvin nehati s pritiskanjem v trenutku, ko se je Floyd nehal upirati. Razložil je tudi, da so policisti izurjeni, da ležečega osumljenca v lisicah obrnejo na stran, da mu omogočijo dihanje, ki je med ležanjem na trebuhu z rokami vklenjenimi na hrbtu zelo oteženo že samo po sebi brez klečanja na vratu.

Spomnimo

Aretaciji Floyda zaradi plačevanja za cigarete v trgovini s ponarejenim bankovcem in Chauvinovemu pritiskanju kolena na Floydov vrat je bilo priča okrog 15 ljudi, ki so policista pozivali, naj neha, saj duši človeka.

Floyd je ponavljal, da ne more dihati, ob koncu je iz obupa klical na pomoč mamo. Chauvin je med drugim obtožen umora, njegovim trem kolegom pa bodo ločeno sodili avgusta.